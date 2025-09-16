Μητσοτάκης: «Θεμελιώδης αρχή μας πάντοτε ήταν να μην αμφισβητηθεί η επιδίωξη της δημοσιονομικής σταθερότητας» – Ανακοίνωσε την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της BlackRock Philipp Hildebrand και τον Adebayo Ogunlesi, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Global Infrastructure Partners, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου Athens International Investors Summit, που διοργανώνεται από το Υπερταμείο και τη BlackRock.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να αναφερθεί, ενώπιον ισχυρών επενδυτικών φορέων με ευρεία χαρτοφυλάκια, στην εντυπωσιακή αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, στις προοπτικές της χώρας, στις επενδυτικές ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σε σειρά τομέων, όπως η άμυνα και η ενέργεια.

Κατά τη διάρκεια του forum ανακοινώθηκε η ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών, που αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου.

«Αναπτυσσόμαστε με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε τους φόρους, εστιάζουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις, προωθούμε την επιχειρηματικότητα και βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις τοποθετήσεις του. «Τα πετύχαμε όλα αυτά σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας. Έχουμε μια κυβέρνηση που διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία. Το 2023 οι πολίτες μας αντάμειψαν δίνοντάς μας μία νέα εντολή. Αυτό μας ξεχωρίζει, πιστεύω, από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διότι η πολιτική των συνασπισμών μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θεωρώ ότι η μεγάλη πρόκληση, από πολιτική άποψη, είναι να συνδέσουμε τη μακροοικονομική κατάσταση με την καθημερινότητα της ζωής και της εργασίας, σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος ζωής έχει γίνει ένα μεγάλο πρόβλημα», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

«Πιστεύω ότι υπάρχει μία γενική κατανόηση ότι αυτή η αλλαγή σελίδας ήρθε για να μείνει. Η δουλειά μου είναι να διασφαλίσω ότι οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει είναι μη αναστρέψιμες. Αυτή είναι η δέσμευσή μου προς την επενδυτική κοινότητα και, ειλικρινά, ο κύριος λόγος για τον οποίο θέλω να διεκδικήσω τρίτη θητεία. Ώστε να διασφαλίσω ότι αυτό που έχουμε πετύχει θα συνεχιστεί και ότι ο πλούτος που δημιουργούμε για τη χώρα θα διατηρηθεί. Πρώτη μου δέσμευση το 2023 ήταν η αύξηση των μισθών. Όταν βλέπω την ανεργία να μειώνεται από 18% σε 8%, αυτό σημαίνει ότι οι πραγματικοί μισθοί αυξάνονται, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διανεμηθεί πραγματικά ο πλούτος», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στη σημασία της αξιόπιστης και κοστολογημένης δημοσιονομικής πολιτικής, ο Πρωθυπουργός επισήμανε: «Η θεμελιώδης αρχή της προσέγγισής μας πάντοτε ήταν να μην αμφισβητηθεί η επιδίωξη της δημοσιονομικής και μακροοικονομικής σταθερότητας. Η κρίση του 2009-2010 ήταν συνέπεια του εκτροχιασμού στις δαπάνες και του ότι δεν επικεντρωθήκαμε στην εκ βάθρων αναδιάρθρωση της οικονομίας μας. Δεν πρόκειται να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος, ποτέ. Για τον λόγο αυτό, η δέσμευσή μας να παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και, όποτε είναι δυνατόν, δημοσιονομικά πλεονάσματα, δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα οφέλη από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής επιστρέφονται στους πολίτες μέσω της συστηματικής μείωσης των φόρων, με έμφαση στα μεσαία εισοδήματα, στους νέους και στις οικογένειες με παιδιά.

«Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συνέβαλε στον κρατικό προϋπολογισμό ήταν η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Αυτό έφερε στα δημόσια ταμεία πολλά χρήματα, τα οποία τώρα πρέπει να επιστρέψουμε στους πολίτες. Έτσι, μειώσαμε τους φόρους για τη μεσαία τάξη. Μειώσαμε τους φόρους για τις οικογένειες με παιδιά. Μηδενίσαμε τον φόρο εισοδήματος για όσους είναι κάτω των 25 ετών. Θέλω να ενθαρρύνω τους νέους να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό, δεν θέλω να περιμένουν χρόνια. Σέβομαι τα νεαρά παιδιά που πηγαίνουν σε τεχνική σχολή και εισέρχονται στην αγορά εργασίας στην ηλικία των 20 ετών. Θέλω να ξέρουν ότι τους σκεφτόμαστε», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας, με δεδομένο το σημερινό γεωπολιτικό τοπίο, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε όχι μόνο ιδιωτικά, αλλά και δημόσια κεφάλαια. Θα χρειαστεί να κινητοποιήσουμε ευρωπαϊκούς δημόσιους πόρους για την άμυνα. Έχω υπάρξει ξεκάθαρος σε αυτό το ζήτημα, έχω μιλήσει σε πολλές περιπτώσεις γι’ αυτό. Η πρόσφατη εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο έφερε στο προσκήνιο κάτι που ήδη γνωρίζουμε ότι συνιστά μεγάλο πρόβλημα και αφορά στα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και αεράμυνας στην Ευρώπη. Επομένως, η πρότασή μου είναι πολύ σαφής: ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο για κάτι που θεωρώ πανευρωπαϊκό αγαθό. Και η άμυνα είναι το υπέρτατο δημόσιο ευρωπαϊκό αγαθό.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις εθνικές μας προτεραιότητες να αποτελέσουν εμπόδιο στην αντιμετώπιση μίας ουσιαστικά υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη. Μπορεί να συμβεί αυτό; Η απάντηση είναι ότι βλέπω πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Ορισμένες από τις παραδοσιακά “φειδωλές” χώρες, όπως η Δανία και η Φινλανδία, είναι πολύ πιο ανοιχτές στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για την άμυνα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, μεταξύ άλλων, και στο ζήτημα της πράσινης μετάβασης και της ενέργειας. «Η Ελλάδα έχει σημειώσει εξαιρετική επιτυχία στην προσθήκη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο ηλιακής όσο και αιολικής, στο ενεργειακό μας μείγμα. Παράγουμε περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής μας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ειδικά την άνοιξη ή το φθινόπωρο έχουμε τη δυνατότητα όλη η ηλεκτροπαραγωγή μας να γίνεται επί ώρες από ανανεώσιμες πηγές. Για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι, παρατηρήσαμε επίσης μεγαλύτερη σύγκλιση των τιμών μεταξύ της Δυτικής, της Κεντρικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνδέσεις. Έχουμε γίνει καθαροί εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Αλλά, ασφαλώς, θα χρειαστούμε επιπλέον επενδύσεις σε βασικό φορτίο -στην περίπτωση της Ελλάδας μιλάμε για φυσικό αέριο- και βέβαια επενδύσεις για την αποθήκευση. Αυτό είναι το σχέδιό ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στην πράσινη μετάβαση με ρεαλιστικό τρόπο, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι για εμάς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα», προσέθεσε.