Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
πηγή: AP Photo/Jacquelyn Martin

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πριν από λίγο ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μια καλή συνομιλία», ενώ τόνισε ότι η Επιτροπή θα προτείνει την επίσπευση της κατάργησης της ρωσικής ενέργειας στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε:

«Είχα μια καλή συνομιλία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που συντηρείται από τα έσοδα των ορυκτών καυσίμων, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία.

Για να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει την επίσπευση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων».

00:45 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

