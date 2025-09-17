Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Στο μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πριν από λίγο ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μια καλή συνομιλία», ενώ τόνισε ότι η Επιτροπή θα προτείνει την επίσπευση της κατάργησης της ρωσικής ενέργειας στην ΕΕ.
Συγκεκριμένα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε:
«Είχα μια καλή συνομιλία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας.
Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που συντηρείται από τα έσοδα των ορυκτών καυσίμων, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία.
Για να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει την επίσπευση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων».
I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.
The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.
Russia’s war economy, sustained by revenues…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025