Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον συλληφθέντα για τη δολοφονία του – Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

Εύη Κατσώλη

διεθνή

ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον.

«Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι μια αμερικανική τραγωδία», δήλωσε ο Τζεφ Γκρέι, εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, σε συνέντευξη Τύπου.

«Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε ενώ ασχολιόταν με ένα από τα πιο ιερά και πολύτιμα αμερικανικά δικαιώματά μας, το θεμέλιο της δημοκρατικής μας δημοκρατίας, την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και την αναζήτηση της αλήθειας, της κατανόησης και μιας καλύτερης ένωσης. Αποτελεί επίσης αδίκημα κατά της Πολιτείας και κατά της ειρήνης του λαού της Γιούτα και όλων όσων την επισκέπτονται» συνέχισε.

Ο Γκρέι δήλωσε ότι προτίθεται να ζητήσει τη θανατική ποινή του Ρόμπινσον που κρατείται χωρίς δικαίωμα εγγύησης.

20:41 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

