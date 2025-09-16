Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Η Πάφος ήταν ανταγωνιστική στα προκριματικά – Mε νοοτροπία νικητή σε όλα τα παιχνίδια»

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με την Πάφο, αναλύοντας τον τρόπο προετοιμασίας της ομάδας, τα προβλήματα τραυματισμών και το πλάνο ενόψει της πρεμιέρας.

Ο Μεντιλίμπαρ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο που προσεγγίζουν κάθε αγώνα. «Φυσιολογικά αντιμετωπίζουμε τη στιγμή. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι κανονικά. Δεν υπάρχει διαφορά και δεν αλλάζει στο πώς προετοιμάζουμε το παιχνίδι σε σχέση με τα ματς του Πρωταθλήματος».

Αναφερόμενος στην περσινή κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου και στη συμμετοχή στο Champions League, ο προπονητής των Πειραιωτών υπογράμμισε: «Αυτό θα το δούμε αύριο, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο, θέλουμε να μπαίνουμε σε όλα τα ματς με τη νοοτροπία του νικητή και θέλουμε να το δείξουμε αυτό μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα υπάρχουν οι πιο έμπειροι παίκτες στη διοργάνωση και ομάδες που έχουν κερδίσει τον τίτλο αυτόν, αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και να προετοιμαζόμαστε το ίδιο για όλους τους αγώνες και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για την κατάσταση του Ροντινέι και την ενδεκάδα, ο Μεντιλίμπαρ απάντησε: «Δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμος (εάν θα είναι έτοιμος εννοεί), μέχρι και χθες έκανε θεραπεία, δεν βγήκε στην προπόνηση, δεν έχουμε κάποιο νεότερο, ελπίζουμε πως αν μπει σήμερα στην προπόνηση θα είναι και διαθέσιμος να μπει και να παίξει αύριο, ωστόσο δεν είναι κάτι που μας απασχολεί. Για την ενδεκάδα θα δείτε αύριο».

Στη συνέχεια, στάθηκε στον αντίπαλο του Ολυμπιακού, επισημαίνοντας: «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος και είναι μία ομάδα η οποία έδειξε στα προκριματικά της ότι είναι ανταγωνιστική, έχει κάνει καλά παιχνίδια και πήρε άξια την πρόκριση. Μπορεί να είναι μία ομάδα η οποία δεν έχει πολλά μεγάλα αστέρια, αλλά είναι μία δεμένη ομάδα, συγκεντρωμένη και ανταγωνιστική, γι’ αυτό και τη σεβόμαστε όπως και όλους μας τους αντιπάλους».

Τέλος, μίλησε για το επιθετικό δίδυμο Ελ Καμπί – Ταρέμι και για την κατάσταση του Γιάρεμτσουκ. «Ο Γιάρεμτσουκ εδώ και δυόμιση εβδομάδες είναι σε θεραπεία, σε λίγο καιρό θα επιστρέψει αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος. Είναι καλό να έχεις δύο παίκτες σαν τον Ελ Καμπί και τον Ταρέμι και είναι ωραίο να μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και τους δύο μαζί. Ο Αγιούμπ είναι καιρό στην ομάδα και μας έχει δώσει πολλά, πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι και ο Ταρέμι θα δώσει επίσης πολλά. Ότι θα κάνει το ίδιο».