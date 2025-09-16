Νέα Αριστερά: Αδιανόητο να απορρίπτονται τα αιτήματα των γονέων των θυμάτων των Τεμπών για εκταφή

Enikos Newsroom

πολιτική

Νέα Αριστερά

«Το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, ενός από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας έξω από τη Βουλή, ζητώντας εκταφή της σορού του γιου του», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Τέμπη: Η εισαγγελική πρόταση που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των συγγενών θυμάτων – Ζητούν να μην κλείσει η υπόθεση

«Είναι αδιανόητο να απορρίπτονται αιτήματα εκταφής, μια απόφαση που δείχνει μια εξουσία που φοβάται την αλήθεια. Η διαδικασία της εκταφής δεν αφορά μόνο τον σεβασμό προς τα θύματα, αλλά μπορεί να αποκαλύψει σοβαρά στοιχεία για το δυστύχημα, επιβεβαιώνοντας ή αποσαφηνίζοντας το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το οποίο υποστηρίζει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από άγνωστο υλικό», τονίζει η Νέα Αριστερά και εκφράζει την απόλυτη στήριξή της στο «δικαίωμα των γονιών για εκταφή και δικαιοσύνη».

«Σήμερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, συνάντησε και συνομίλησε με τον Πάνο Ρούτσι, δηλώνοντας ότι η Νέα Αριστερά θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων μέχρι να αποδοθεί πλήρως η αλήθεια και η δικαιοσύνη», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 άλογα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:30 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή έχει ξεκινήσει το ταξίδι του σε όλη τη χώρα, δίνοντας ξανά το «παρ...
18:29 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Καρυστιανού και Ρούτσι ζητούν την εκταφή των παιδιών τους – Τι αναφέρει η εξώδικη καταγγελία

Εξώδικη καταγγελία απέστειλαν, μεταξύ άλλων, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρόεδρο ...
18:21 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Κυρώθηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της υγείας

Ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής τα σχέδια νόμου του υπουργείου Υγ...
17:46 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Θεμελιώδης αρχή μας πάντοτε ήταν να μην αμφισβητηθεί η επιδίωξη της δημοσιονομικής σταθερότητας» – Ανακοίνωσε την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της BlackR...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος