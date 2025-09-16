Ισραήλ: Βομβάρδισε εκ νέου τους Χούθι στην Υεμένη – Με βαλλιστικό πύραυλο απάντησαν οι αντάρτες

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτική υποδομή των ανταρτών Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη, στην τελευταία επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Υεμενίτικου σιιτικού κινήματος, ενώ μεγάλο τμήμα των IDF έχει εισβάλει στην Πόλη της Γάζας, για να εξαρθρώσει την Χαμάς.

«Πριν από λίγο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση που ανήκει στο τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη», ανέφερε ανακοίνωση του στρατού, υποστηρίζοντας ότι το λιμάνι χρησιμοποιείται από τους αντάρτες «για τη μεταφορά όπλων που προμηθεύτηκαν από το ιρανικό καθεστώς, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του».

Είχε προηγηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα εντολή εκκένωσης του λιμανιού που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας ότι επρόκειτο να επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες. Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι μετέδωσε πως 12 ισραηλινές βόμβες έπληξαν αποβάθρες στο λιμάνι.

Δύο πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο τρεις αποβάθρες που είχαν επισκευαστεί έπειτα από προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο Reuters ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τα πιο πυκνοκατοικημένα μέρη της Υεμένης, εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα υποστηρίζοντας ότι δρουν με αυτόν τον τρόπο για να δείξουν αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζα.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι θα συνεχίσει να υφίσταται πλήγματα και θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα για οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης κατά του Κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ σε μια ανάρτηση στο X μετά την επίθεση.

Οι Χούθι έχουν και στο παρελθόν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί. Ο εκπρόσωπος του στρατού των Χούθι, ο Γιαχία Σαρί, δήλωσε στο Telegram ότι η αεροπορική άμυνα των ανταρτών κατόρθωσε να απωθήσει τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη, χωρίς ωστόσο να παράσχει αποδείξεις.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού δεν αναφέρει λεπτομέρειες για την επίθεση πέρα από το ότι έπληξε υποδομές.

Η απάντηση των Χούθι

Οι αντάρτες από την Υεμένη απάντησαν στην ισραηλινή επίθεση εξαπολύοντας ακόμα έναν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ και προκαλώντας συναγερμό στο εβραϊκό κράτος. Ο Ισραηλινός  στρατός ανακοίνωσε όμως ότι ο  βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για επιπτώσεις ή τραυματισμούς. Σειρήνες είχαν ηχήσει στο κεντρικό Ισραήλ, στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και σε αρκετούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης.
Η πυραυλική επίθεση ήρθε λίγο μετά την επίθεση της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στο ελεγχόμενο από τους Χούτι λιμάνι της Χοντέιντα στη δυτική Υεμένη ως απάντηση σε προηγούμενες επιθέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας κατά του Ισραήλ.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι IDF επανέλαβαν την επίθεσή τους κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούτι στην Υεμένη έχουν εκτοξεύσει 84 βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον 37 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ.

20:41 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Λευκορωσία: Ο Πούτιν και Αμερικανοί στρατιωτικοί παρακολούθησαν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας – Λευκορωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετέβη στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ για να παρακολουθήσει τ...
20:26 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Φραστικό επεισόδιο με Αυστραλό δημοσιογράφο του ABC – «Θα το πω στον ηγέτη σου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε έναν δημοσιογράφο του ABC ότι “πλήττει την Αυστραλία” ...
20:04 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλύσια Πεδία: Πολίτες του Κατάρ έχουν αγοράσει την «ωραιότερη λεωφόρο του κόσμου» – Κατέχουν το 20% των ακινήτων

Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων (Champs-Élysées) δεν είναι πια γαλλική. Όπως αναφέρει σε δημοσίε...
19:45 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα γκάφα Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Βρετανία – Η στιγμή που αποκάλεσε «πρίγκιπα» τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στην Βρ...
