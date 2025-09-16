Νέα γκάφα Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Βρετανία – Η στιγμή που αποκάλεσε «πρίγκιπα» τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε σήμερα για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στην Βρετανία, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την «τιμή» που του αποδίδεται, εννοώντας την δεύτερη φορά. Χαρακτήρισε φίλο του τον βασιλιά Κάρολο, αν και σε κάποιο σημείο των δηλώσεών του τον αποκάλεσε πρίγκιπα.

Λίγο προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, σε μια συνομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους, πως ένας από τους στόχους του ταξιδιού του είναι να «βελτιστοποιήσει» την εμπορική συμφωνία που σύναψε με το Ηνωμένο Βασίλειο και διαβεβαίωσε πως ο βασιλιάς Κάρολος είναι ένας «παλιός φίλος». Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τον βασιλιά Κάρολο «κομψό κύριο».

Ο Αμερικανός ηγέτης και η σύζυγός του, η πρώτη κυρία Μελάνια, επιβιβάστηκαν στο Air Force One και θα φιλοξενηθούν από τον βασιλιά μετά την άφιξή τους στη Βρετανία αργότερα απόψε. Οι σύμμαχοι του Προέδρου υποσχέθηκαν επίσης ότι θα ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ, μετά από μια σειρά εσωτερικών πληγμάτων που έχουν υποστεί οι Εργατικοί στην Βρετανία, τα οποία ανάγκασαν τον πρωθυπουργό να προχωρήσει σε ανασχηματισμό.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης περιοδείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρόεδρος θα απολαύσει μεταξύ άλλων μια βασιλική πτήση, μια βόλτα με άμαξα με την πριγκίπισσα Κέιτ και ένα μεγάλο επίσημο δείπνο.

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο πριν από την αναχώρησή του, ο πρόεδρος πρόσθεσε πως είναι “η πρώτη φορά που συμβαίνει να τιμάται κάποιος δύο φορές” με κρατική επίσκεψη. Επιμένοντας ότι η επίσκεψή του είναι “πρωτίστως” για να συναντήσει τον βασιλιά και τη βασίλισσα, ο Τραμπ πρόσθεσε: “Είναι φίλοι μου εδώ και πολύ καιρό, πολύ πριν γίνει βασιλιάς, και είναι τιμή μου να τον έχω φίλο και ως βασιλιά. ‘Νομίζω ότι εκπροσωπεί τη χώρα τόσο καλά, τον έχω παρακολουθήσει, είναι τόσο κομψός κύριος’, είπε ο Τραμπ.

Οι Εργατικοί φοβούνταν ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την επίσκεψη, η οποία αρχίζει απόψε, για να κατακεραυνώσει την πρωθυπουργό σχετικά με την ελευθερία του λόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο, εν μέσω ισχυρισμών των συντηρητικών ότι το νομοσχέδιο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο προσκρούει στα δικαιώματα των Αμερικανών. Αλλά πηγές δήλωσαν σήμερα ότι ο πρόεδρος θα μπορούσε να είναι επιεικής με τον σερ Κίρ λόγω της σημαντικής εγχώριας πίεσης που δέχεται.

Μία από αυτές τις πηγές δήλωσε: “Αυτό το ταξίδι θα έχει να κάνει με τη μεγαλοπρέπεια του Κάστρου του Ουίνδσορ, την επιθεώρηση των στρατευμάτων, το μεγάλο δείπνο. Πρόκειται για μια μεγάλη υπόθεση γι’ αυτόν. Και το σχέδιο είναι να παραμείνει σε αυτό το πλαίσιο”.

Ο Αμερικανός ηγέτης θα φιλοξενηθεί στο κάστρο του Ουίνδσορ, όπου θα τον φιλοξενήσει ο βασιλιάς και θα του επιφυλάξει τελετουργική υποδοχή την Τετάρτη και ένα πλούσιο βασιλικό δείπνο.

Η ασφάλεια θα είναι υψίστης σημασίας, με τον κ. Τραμπ να περιορίζεται στην ιδιωτική έπαυλη του Ουίνδσορ την πρώτη πλήρη ημέρα, πριν μεταβεί στην εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού στο Τσέκερς την Πέμπτη.