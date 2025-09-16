Φάμελλος: «Δεν μπορεί να αρνείται η Πολιτεία και η Κυβέρνηση σε έναν γονιό να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του»

Τον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών συνάντησε έξω από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Ρούτσι κάνει απεργία πείνας, διεκδικώντας να του δοθεί άδεια για την εκταφή του παιδιού του, ώστε να ταυτοποιηθούν τα λείψανά του, αλλά και να διερευνηθούν και να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές του εγκλήματος, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η άρνηση του αιτήματος εκταφής είναι και παράλογη και απάνθρωπη. Η ελληνική Πολιτεία δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα την εκταφή και την ιατροδικαστική έρευνα» του είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και συμπλήρωσε: «Είναι απολύτως λογικό το δικαίωμα των γονιών να ζητούν την ταυτοποίηση των λειψάνων των παιδιών τους που ήταν θύματα στο έγκλημα των Τεμπών. Δεν μπορεί να αρνείται η Πολιτεία και η Κυβέρνηση σε έναν γονιό να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετέφερε τη στήριξη στους γονείς από όλα τα στελέχη και μέλη του κόμματος και δεσμεύτηκε πως την Πέμπτη στην Ολομέλεια θα μιλήσει και εκ μέρους τους, μεταφέροντας το αίτημά τους.