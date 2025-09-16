Αιγάλεω: Μαρτυρίες σοκ από την επίθεση του 32χρονου σε τρεις γυναίκες – «Είχε τυλίξει το χέρι του στον λαιμό μου»

Τρόμος επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου στο Αιγάλεω, όταν ένας 32χρονος αλλοδαπός παρενόχλησε τρεις γυναίκες, δύο ανήλικες και μία 58χρονη, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν καταγράφηκαν σε κάμερα ασφαλείας, ενώ οι μαρτυρίες των θυμάτων και των συγγενών τους αποκαλύπτουν το μέγεθος της αγωνίας που έζησαν. Ο δράστης συνελήφθη από την Αστυνομία, ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όταν μία 14χρονη που περπατούσε ανυποψίαστη κοντά στον σταθμό του Μετρό δέχθηκε την επίθεση του 32χρονου. Ο άνδρας την πλησίασε από πίσω, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε, πριν εξαφανιστεί. Λίγα λεπτά αργότερα, σε άλλο σημείο του Αιγάλεω, ο ίδιος άρπαξε από τη μέση μία 58χρονη και άρχισε να ανασαίνει στο αυτί της, με την ίδια να σοκάρεται από την ενέργειά του.

Το επόμενο θύμα του ήταν μία 17χρονη, την οποία ακολούθησε μέχρι την πολυκατοικία όπου έμενε. Μπήκε στην πυλωτή, κατέβασε το παντελόνι του και προσπάθησε να της δείξει τα γεννητικά του όργανα. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη σκηνή, αποτυπώνοντας την αγωνία της ανήλικης που του ζητούσε να φύγει, ενώ εκείνος αυνανιζόταν αρνούμενος να απομακρυνθεί. Για αρκετά λεπτά παρέμεινε στον χώρο, κρυμμένος στο πάρκινγκ, πριν τελικά αποχωρήσει.

Σημειώνεται ότι από την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος άνδρας από την Παλαιστίνη που παρενόχλησε τις τρεις γυναίκες, ήταν και ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά στον Υμηττό, στις 7 Σεπτεμβρίου.

Σοκάρουν όσα αποκαλύπτουν οι γονείς της 17χρονης: «Της έδειξε τα γεννητικά του όργανα»

Οι γονείς της 17χρονης περιέγραψαν στην κάμερα της εκπομπής τον τρόμο που έζησε η κόρη τους. «Ευτυχώς είχαν καλέσει την Αστυνομία και ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Με πήραν τηλέφωνο στη δουλειά, έφυγα επειγόντως για να δω τι έχει γίνει. Πήγα κατευθείαν στο τμήμα», δήλωσε αρχικά ο πατέρας της και συνέχισε: «Της έδειξε τα γεννητικά του όργανα, είχε σηκώσει την μπλούζα του, χαϊδευόταν, αλλά ευτυχώς κρατούσε αποστάσεις ασφαλείας η κόρη μου. Είχε χτυπήσει το κουδούνι και κατάφερε να μπει μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι άλλο είχε συμβεί, τι άλλο θα μπορούσε να είχε συμβεί εκείνη την στιγμή αν ήταν μόνη της.»

Η μητέρα της 17χρονης δήλωσε: «Φτάνει στο σπίτι μας, ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και εκείνη την στιγμή βλέπει ότι είναι κάποιος απ’ έξω και την παρακολουθεί», είπε αρχικά και συνέχισε: «Εκείνος απαθέστατος ακούγοντας τις φωνές, περνάει από μπροστά μου περπατώντας, βγαίνει και συνεχίζει να περπατάει. Με τρεμάμενη φωνή, χωρίς να φωνάξει γιατί θεώρησε ότι αυτό θα τον εξαγρίωνε περισσότερο… Βλέπει ότι εκείνος, εκείνη την στιγμή ξανανοίγει την πόρτα, σηκώνει την μπλούζα του, βάζει το χέρι του μέσα από το παντελόνι», είπε και πρόσθεσε: «Η κόρη μου είναι σοκαρισμένη, το βράδυ δεν κοιμήθηκε καλά και το πρωί μου ζήτησε να τη συνοδεύσω στο σχολείο», κατέληξε.

Στη συνέχεια η μητέρα της 17χρονης μιλώντας στην εκπομπή «LiveNews», περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το τι ακριβώς συνέβη: «Λόγω ότι είναι μέρα μεσημέρι περίμενα ότι το παιδί θα επιστρέψει από το σχολείο του. Ήταν περίπου δύο λεπτά πριν και πολύ σας λέω με δύο φίλες της. Στη συνέχεια χωρίστηκαν τα κορίτσια (…). Όμως το παιδί επειδή προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της και να μην τον εξοργίσει φωνάζοντας… Σκέφτηκε ότι αν φωνάξει θα μπορούσε να της είχε επιτεθεί πιο γρήγορα ή να της κλείσει στο στόμα. Παράλληλα, μιλάει με την κόρη μου στο τηλέφωνο και της χτυπάει το κουδούνι. Το πρώτο κουδούνι όπως θα δείτε εγώ της ανοίγω, αλλά έχει πάει πίσω να κλείσει την πόρτα της πυλωτής και δεν προλαβαίνει να μπει μέσα. Μετά το παιδί χωρίς να βλέπει χτυπάει το κουδούνι και λέει στην άλλη μου κόρη “πες στην μαμά να κατέβει γρήγορα κάτω”. Της ανοίγω, μπαίνει μέσα και ακολουθεί αυτό που βλέπουμε στο βίντεο ότι κρύβεται στο πάρκινγκ του κτιρίου», είπε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Εγώ να σας πω το εξής: Επειδή στο πρώτο χτύπημα έχω ανοίξει περιμένω ότι το παιδί θα ανέβει. Αιφνιδιάζομαι που ξαναχτυπάει πολλές φορές το κουδούνι και η κόρη μου η άλλη μου λέει “μαμά κατέβα γρήγορα κάτω είναι κάποιος.”. Δεν καταλάβαμε ότι το παιδί βρίσκεται σε τόσο μεγάλο κίνδυνο. Μου λέει: “Μαμά είναι ένας ανώμαλος έξω”. Ανοίγω την πόρτα, βλέπω το παλικάρι και νομίζαμε ότι το παλικάρι είναι αυτό που της επιτέθηκε και αρχίζω και του απευθύνω τον λόγο με ένταση και μου κάνει νόημα ότι μιλάει με την αστυνομία», είπε μεταξύ άλλων.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο LiveNews όσα είδε: «Βρισκόμουν στο μαγαζί μου επί της οδού Μαρμαρά στο Αιγάλεω, άκουσα φωνές, βγήκα έξω να δω τι ακριβώς έγινε. Ήταν ένα κοριτσάκι στο πάτωμα μαζί με μια γυναίκα από πάνω του. Έτρεξα να βοηθήσω, δεν ήξερα ακριβώς τι είχε συμβεί και μου είπαν ότι κάποιος άνθρωπος σκουρόχρωμος, χωρίς λόγο, την έριξε κάτω, άρχισε να τη χτυπάει και να την φτύνει».

Η αντίδραση της 58χρονης: «Το δεξί του χέρι το είχε τυλίξει στον λαιμό μου»

Η ίδια η 58χρονη μίλησε για πρώτη φορά και αποκάλυψε το σοκ που έζησε: «Πηγαίναμε στο ΚΕΠ Αιγάλεω με την κόρη μου, την κρατούσα αγκαζέ και συζητούσαμε. Μέρα μεσημέρι έχει πολύ κόσμο δεν πήγε το μυαλό μας ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Όπως συζητούσαμε, από το πουθενά – δεν ακούστηκε τίποτα, ούτε βήματα – νιώθω ξαφνικά μια πίεση, το δεξί του χέρι το είχε τυλίξει στον λαιμό μου και μου το είχε γυρίσει προς το μέρος του, και μου έβγαλε την ανάσα του στο αυτί μου. Εκείνη την ώρα πήγα να αντιδράσω όπως και η κόρη μου που είδε το πρόσωπό του, πήγαμε να τον κυνηγήσουμε και συνέχισε να περπατάει ατάραχος. Φωνάξαμε εκείνη την ώρα. Δώσαμε κατάθεση στην αστυνομία, τον αναγνωρίσαμε γιατί φορούσε μια πράσινη βερμούδα. Του είπα “ντροπή σου, τι κατάλαβες με αυτό που έκανες;”», είπε αρχικά.

«Μέχρι χθες που πήγα στο ΑΤ για κατάθεση, γιατί θεώρησα ότι δεν πρέπει να γίνει το τελικό κακό για να πάμε στην αστυνομία και να τρέξουμε, πρέπει να ακουστεί η φωνή μας και ό,τι μας συμβαίνει να το λέμε στην αστυνομία για να μπορούμε να γλιτώσουμε και άλλα άτομα. Δεν ήξερα εγώ ότι υπήρχαν και άλλα 2 ανήλικα κορίτσια που τα είδα και ήταν τρομαγμένα – γιατί το ένα το έφτυσε και το άλλο είδαμε τι έγινε στο βίντεο. Μου έκανε εντύπωση που τον είδα στο τμήμα και είχε “αγγελικό πρόσωπο”, καθόταν αμέριμνος, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ο λαιμός μου πονάει αριστερά, αφού δεν μου έσπασε και τον λαιμό», συνέχισε η 58χρονη.

Η 23χρονη κόρη της 58χρονης δήλωσε με την σειρά της: «Τα κορίτσια που κυκλοφορούν στον δρόμο πρέπει να προσέχουν πολύ. Εγώ τον είδα σε δευτερόλεπτα, πήγε στη μητέρα μου και όχι σε μένα, ήμασταν αγκαζέ, δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε. Πήρα αμέσως την αστυνομία στο τηλέφωνο. Επικοινωνούσε ήδη ένας άντρας με την αστυνομία και τον ακολουθούσε γιατί ήταν στην εργασία του στο Αιγάλεω και είχε δει όλες τις επιθέσεις του. Τον ακολουθούσε στον δρόμο και τον έπιασαν μαζί με τον αδελφό της 17χρονης», σχολίασε.

Ένα από τα άτομα που είδε τις επιθέσεις ακολούθησε τον 32χρονο και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. «Πήρα αμέσως την Αστυνομία και άρχισα να τον ακολουθώ. Όσο πήγαινα προς το μέρος του, μιλούσα με την Αστυνομία και μου έλεγαν “μην κάνεις τίποτα, απλά ακολούθησέ τον”», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Μετά τη σύλληψη, τα τρία θύματα αναγνώρισαν τον 32χρονο στο αστυνομικό τμήμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία στο Αιγάλεω παραμένει αναστατωμένη ζητώντας περισσότερη αστυνόμευση στην περιοχή.

Το παρελθόν του 32χρονου

Αιγάλεω: Βίντεο-σοκ από τη στιγμή που ο 32χρονος παρενοχλεί την 17χρονη – «Φύγε» φώναζε η ανήλικη

Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητα είναι από την επίθεση του 32χρονου στην 17χρονη. Στα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας που υπάρχει στην πολυκατοικία της ανήλικης, φαίνεται η 17χρονη να ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και κινείται προς την είσοδο της πολυκατοικίας. Την ακολουθεί ο 32χρονος, που φοράει κίτρινο σορτσάκι και γκρι μπλούζα. Ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και στέκεται εκεί παρακολουθώντας το κορίτσι.

Στο βίντεο ακούγεται η 17χρονη να φωνάζει στον 32χρονο να φύγει και ότι έχει κάμερες το σπίτι. Ωστόσο αυτός την αγνοεί, βάζει το χέρι του μέσα από το σορτσάκι του κι αρχίζει να αυτοϊκανοποιείται.

Δύο άνδρες που βρίσκονταν στην περιοχή ειδοποίησαν τις αρχές, με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τον 32χρονο Σύρο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», «Απειλή», «Απλή σωματική βλάβη» και «Εξύβριση», αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο 32χρονος, που είναι άστεγος, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλοδαπού στον Άγιο Παντελεήμονα.