Αιγάλεω: Βίντεο-σοκ από τη στιγμή που ο 32χρονος Σύρου παρενοχλεί την 17χρονη – «Φύγε» φώναζε η ανήλικη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αιγάλεω, σεξουαλική επίθεση

Βίντεο-σοκ από τις στιγμές τρόπου που έζησαν δύο ανήλικες και μία 58χρονη στο Αιγάλεω το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, όταν ένας 32χρονος από τη Συρία τις παρενόχλησε σεξουαλικά, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, η πρώτη επίθεση του 32χρονου σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι με θύμα μία 14χρονη, που περπατούσε ανυποψίαστη στον δρόμο, κοντά στο σταθμό του Μετρό. Αφού την πλησίασε από πίσω, την αγκάλιασε και την έριξε κάτω. Η ανήλικη άρχισε να φωνάζει, με τον 32χρονο να την φτύνει και να εξαφανίζεται. Λίγα λεπτά αργότερα, σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω, άρπαξε από τη μέση μία 58χρονη και άρχισε να ξεφυσάει στο αυτί της.

Ακολούθησε και τρίτη επίθεση, αυτή τη φορά σε μία 17χρονη, την οποία ακολούθησε μέχρι το σπίτι της. Μπήκε στην πολυκατοικία όπου βρισκόταν και επιχείρησε να της δείξει τα γεννητικά του όργανα, κατεβάζοντας το παντελόνι του.

Βίντεο ντοκουμέντο

Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητα είναι από την επίθεση του 32χρονου στην 17χρονη. Στα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας που υπάρχει στην πολυκατοικία της ανήλικης, φαίνεται η 17χρονη να ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και κινείται προς την είσοδο της πολυκατοικίας. Την ακολουθεί ο 32χρονος, που φοράει κίτρινο σορτσάκι και γκρι μπλούζα. Ανοίγει την πόρτα της πυλωτής και στέκεται εκεί παρακολουθώντας το κορίτσι.

Στο βίντεο ακούγεται η 17χρονη να φωνάζει στον 32χρονο να φύγει και ότι έχει κάμερες το σπίτι. Ωστόσο αυτός την αγνοεί, βάζει το χέρι του μέσα από το σορτσάκι του κι αρχίζει να αυτοϊκανοποιείται.

Δύο άνδρες που βρίσκονταν στην περιοχή ειδοποίησαν τις αρχές, με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τον 32χρονο Σύρο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», «Απειλή», «Απλή σωματική βλάβη» και «Εξύβριση», αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο 32χρονος, που είναι άστεγος, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλοδαπού στον Άγιο Παντελεήμονα.

14:37 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στην Άνδρο – Επιχειρούν και 2 αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη, στην Άν...
14:34 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στο Δικαστικό Συμβούλιο

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του...
14:23 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Αττική: Μαθητές μένουν στο σπίτι λόγω «άγονων» δρομολογίων με σχολικά λεωφορεία – «Σε 8-10 ημέρες η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί» λέει η Περιφέρεια

Αν και το πρώτο κουδούνι ήχησε την προηγούμενη εβδομάδα, εκατοντάδες μαθητές της Αττικής, εξακ...
14:05 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Λάρισα: Ελεύθερος χωρίς όρους ο 13χρονος που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε πριν από λίγο ο ανήλικος που κατηγορείται για πορ...
