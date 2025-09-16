Κύπρος: Καταγγελία για βιασμό από κρατούμενο στις φυλακές

Καταγγελία για βιασμό έκανε κρατούμενος στις φυλακές στην Κύπρο. Σύμφωνα με το CyprusTimes, υπάρχει και βίντεο από την επίθεση.

Το βίντεο λήφθηκε από κρατούμενους, στο κελί που συνέβη ο καταγγελλόμενος βιασμός.

Το βίντεο, δείχνει τον κατάδικο που έχει προβεί στην καταγγελία για βιασμό του, να είναι γονατισμένος πάνω σε κουβέρτα στο πάτωμα κελιού, με έναν εκ των συγκρατουμένων του να τον υποχρεώνει σε γενετήσιες πράξεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες απειλούσαν το θύμα ότι θα στείλουν το βίντεο σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του. Στη συνέχεια το βίντεο κυκλοφόρησε από κινητό σε κινητό εντός των φυλακών, καθώς στα κελιά διακινούνται εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα χωρίς κανένα πρόβλημα.