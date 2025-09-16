ΔΟΕ: Στις 10.000 τα κενά εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολεία

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, τα κενά στην εκπαίδευση παραμένουν ανησυχητικά, καθώς υπολογίζονται στα 10.000 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ συνολικά, τα κενά στα σχολεία ξεπερνούν τις 18.000, με έμφαση στις ειδικότητες και την παράλληλη στήριξη. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, επέκρινε την κυβέρνηση για την κατάσταση και ζήτησε άμεση κάλυψη των κενών.

Όπως αναφέρθηκε, σχετικά σε συνέντευξη Τύπου της ΔΟΕ που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, η πλειονότητα των κενών αφορά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων αλλά και στην παράλληλη στήριξη.

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα

  • 807 κενά στην Α’ Αθηνών σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
  • 595 στη Β’ Αθηνών
  • 862 στον Πειραιά
  • 460 στον νομό Αχαΐας
  • 622 στο νομό Ηρακλείου

Μαρίνης: Μεγάλος ο αριθμός κενών στα σχολεία

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, έκανε λόγο για «μορφωτικό πλήγμα», που προκαλείται από τον σταθερά μεγάλο αριθμό κενών και επέκρινε την κυβέρνηση, ότι «συγκαλύπτει τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση».

Επιπλέον, επισήμανε ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών για τη φετινή χρονιά έγιναν με καθυστέρηση και προσέθεσε ότι «παρά τους μόνιμους διορισμούς, το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να στηρίζεται στους αναπληρωτές και οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών να αντιμετωπίζονται ως κόστος».

Η ΔΟΕ ζήτησε να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά στα σχολεία, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά και τα ολοήμερα σχολεία, να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα και να στηριχτούν έμπρακτα αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς επίσης και όλα τα σχολεία σε επίπεδο προσωπικού και υποδομών.

«Στόχος μας, είναι ένα σχολείο για όλα τα παιδιά, που θα διαπαιδαγωγεί τους ανθρώπους, θα τους κοινωνικοποιεί, θα καλλιεργεί αξίες, ιδανικά και σε καμία περίπτωση δεν θα διαχωρίζει τους μαθητές ανάλογα με την κοινωνική τους προέλευση,, ανάλογα με το φύλο ή την καταγωγή τους», ανέφερε ο κ. Μαρίνης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΔΟΕ θα συμμετάσχει στην πανελλαδική απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

