Αιτωλοακαρνανία: 71χρονος γρονθοκόπησε την σύζυγο και την κόρη του

Συνελήφθη και πέρασε σε αυτόφωρο, σήμερα, Τρίτη (16/09), ένας 71χρονος που φέρεται να επιτέθηκε στην σύζυγο και την κόρη του σε χωριό του Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, ενώ εξετάστηκε από ψυχιάτρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews, o 71χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε στο κεφάλι την γυναίκα του και την κόρη του. Tο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό στην μικρή κοινωνία του χωριού και κινητοποίησε τους αστυνομικούς του Τμήματος Εμπεσού και του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας του Αγρινίου που συνέλαβαν τον δράστη.

Ο κατηγορούμενος πέρασε Αυτόφωρο και εξετάστηκε από ψυχιάτρους ενώ δεν ήταν υπότροπος.