Αιτωλοακαρνανία: 71χρονος γρονθοκόπησε την σύζυγο και την κόρη του

Enikos Newsroom

κοινωνία

ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη και πέρασε σε αυτόφωρο, σήμερα, Τρίτη (16/09), ένας 71χρονος που φέρεται να επιτέθηκε στην σύζυγο και την κόρη του σε χωριό του Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, ενώ εξετάστηκε από ψυχιάτρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews, o 71χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε στο κεφάλι την γυναίκα του και την κόρη του. Tο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό στην μικρή κοινωνία του χωριού και κινητοποίησε τους αστυνομικούς του Τμήματος Εμπεσού και του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας του Αγρινίου που συνέλαβαν τον δράστη.

Ο κατηγορούμενος πέρασε Αυτόφωρο και εξετάστηκε από ψυχιάτρους ενώ δεν ήταν υπότροπος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Αεροδρόμια: Αύξηση 4,6% στην επιβατική κίνηση το 8μηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΥΠΑ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Περίεργη δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ – Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ μηνύει τον… Μαρκ Ζάκερμπεργκ
περισσότερα
22:14 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Άγριο επεισόδιο στον Κορυδαλλό: Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για… μία θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο

Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για… μία θέση πάρκινγκ στον Κορυδαλλό. Το άγριο ...
22:08 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2963 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (16/9). Οι τυχεροί αριθμοί που α...
20:58 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ευλογιά των προβάτων: Τα μέτρα για τον περιορισμό και την εκρίζωση της νόσου – Ερωτήσεις και απαντήσεις για κτηνοτρόφους και καταναλωτές

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι μία σοβαρή νόσος που προσβάλλει μόνο τις αίγες και τα πρόβατα...
20:13 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΟΕ: Στις 10.000 τα κενά εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, τα κενά στην εκπαίδευση παραμένουν ανησυχητικά, καθώς υπολογίζονται στα 10....
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος