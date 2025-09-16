Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε τον σπουδαίο ηθοποιό – «Αντίο στον νεανικό μου έρωτα»

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός του Χόλιγουντ, το μεσημέρι της Τρίτης (16/09). Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, ένθερμος υποστηρικτής του ανεξάρτητου κινηματογράφου που προωθούσε μέσα από το Sundance Institute, αλλά και οικολόγος με έντονη ακτιβιστική δράση. Για έξι δεκαετίες ενσάρκωνε μια από τις πιο λαμπρές πλευρές της Αμερικής.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πρωταγωνίστησε σε κλασικές ταινίες που άφησαν εποχή, όπως οι «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), «The Sting» (1973) και «All the President’s Men» (1976), ανάμεσα σε πολλές άλλες. Οι ερμηνείες του σημάδεψαν το σινεμά και τον κατέστησαν έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της γενιάς του.

Μετά την είδηση του θανάτου του, τα social media «πλημμύρισαν» με μηνύματα και αναρτήσεις από θαυμαστές που θέλησαν να πουν το δικό τους «αντίο». Ανάμεσά τους και η Άννα Βίσση, η οποία αποχαιρέτησε τον σπουδαίο ηθοποιό ανεβάζοντας φωτογραφία του στα instastories. Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υπήρξε ο νεανικός της έρωτας.

