Η Λετονία παραδίδει τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού στην Ουκρανία

Η Λετονία παρέδωσε νέα παρτίδα τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) 6×6 στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, εν μέσω του συνεχιζόμενου από τον Φεβρουάριο του 2022 πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Άμυνας στη Ρίγα.

Δεν διευκρινίστηκε ο αριθμός τους.

Η λετονική κυβέρνηση είχε κάνει ήδη γνωστή την πρόθεσή της να παραδώσει 42 τέτοια οχήματα στον ουκρανικό στρατό εντός 2025. Παράγονται σε εργοστάσιο της φινλανδικής αμυντικής βιομηχανίας Patria στη βαλτική χώρα, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO.

Δεκαπέντε από τα οχήματα παραδόθηκαν από τη λετονή πρωθυπουργό Έβικα Σίλινια όταν επισκέφθηκε το Κίεβο τον Ιούλιο.

Thankful to Mr.President for the warm welcome! Pleased to reconfirm full solidarity of Latvia 🇱🇻 with Ukraine in defending its freedom, sovereignty, territorial integrity. Latvia resolutely supports Ukraine’s peace strategy and it’s path to the European Union 🇪🇺. United We Stand pic.twitter.com/qvvelQbbMP — Andrejs Pildegovičs (@APildegovics) September 16, 2025

Η Λετονία, πάλαι ποτέ σοβιετική δημοκρατία, που γειτονεύει με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία, συγκαταλέγεται στους πιο αποφασισμένους υποστηρικτές της Ουκρανίας.