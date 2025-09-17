Ευρωμπάσκετ 2025: «Κλάδο ελαίας» τείνει με ανάρτησή του ο Σενγκούν – «Δεν υπήρχε πρόθεση για προσβολή»

Το… φιτίλι που άναψε ο αγώνας Ελλάδα – Τουρκία και τα όσα ακολούθησαν φαίνεται να σβήνει σιγά σιγά. Έπειτα από την απολογητική ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν η σειρά του Αλπερέν Σενγκούν να ρίξει τους τόνους και να στείλει κι εκείνος το δικό του μήνυμα ενότητας με σχετική ανάρτηση.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Τούρκος μπασκετμπολίστας ανέβασε μια φωτογραφία από τον επίμαχο αγώνα, στην οποία έχει την μπάλα κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον μαρκάρει.

«Το ποστ μου μετά το παιχνίδι της Ελλάδας ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε πρόθεση για προσβολή», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Σενγκούν.