Ντόναλντ Τραμπ: Η επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΔΕΙΠΝΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απόλαυσε την λάμψη ενός βρετανικού βασιλικού θεάματος την Τετάρτη, καθώς τον υποδέχθηκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ κατά την επίσημη επίσκεψή του ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’, στρατιωτικές φρουρές τιμής και έφιπποι στρατιώτες, πριν αποτίνει ιδιωτικό φόρο τιμής στον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Κέιτ Μίντλετον: Υπέρλαμπρη μέσα στην τουαλέτα της στο δείπνο προς τιμή του Τραμπ

Κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ, ούτε κανένας άλλος ηγέτης στον κόσμο, δεν έχει ποτέ τιμηθεί με δεύτερη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην ομιλία του πριν από την έναρξη του πολυτελούς επίσημου δείπνου, αστειεύτηκε λέγοντας ότι ελπίζει κανένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος να μην τιμηθεί ξανά με τέτοιο τρόπο.

«Αυτή είναι πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου», είπε ο Τραμπ, διαβάζοντας από το κείμενο της ομιλίας του.

Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τον θαυμασμό του για την κοινή ιστορία των δύο χωρών και την ισχυρή σχέση τους, η οποία πριν από 250 χρόνια, την εποχή της ίδρυσης της Αμερικής, θα ήταν αδιανόητη για τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και τον βασιλιά Γεώργιο.

«Γιορτάζουμε μια σχέση μεταξύ δύο χωρών που σίγουρα κανένας από τους δύο παλιούς Τζορτζ δεν θα μπορούσε να φανταστεί», είπε.

Ο Βασιλιάς αναφέρθηκε στις βρετανικές ρίζες του Τραμπ, στις πρόσφατες επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο και, σε μια αναφορά στο αγαπημένο άθλημα του προέδρου, είπε: «Καταλαβαίνω ότι το βρετανικό έδαφος προσφέρεται για υπέροχα γήπεδα γκολφ».

Πηγή: Associated Press

