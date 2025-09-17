Κέιτ Μίντλετον: Υπέρλαμπρη μέσα στην τουαλέτα της στο δείπνο προς τιμή του Τραμπ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ ΟΥΙΛΙΑΜ

Για ακόμα μια φορά, η Κέιτ Μίντλετον έκλεψε τις εντυπώσεις με την στιλιστική της επιλογή, στο πλευρό του Πρίγκιπα Ουίλιαμ στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου προς τιμή του προεδρικού ζεύγους Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, φόρεσε ένα μακρύ, χειροποίητο, χρυσαφί βραδινό παλτό από δαντέλα Chantilly πάνω από ένα μεταξωτό κρεπ φόρεμα. Το σύνολο υψηλής ραπτικής είναι μια δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιάστριας Phillipa Lepley, όπως αναφέρει το διεθνές δίκτυο cnn.com.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ντελικάτα χειροποίητα τριαντάφυλλα με χρυσά κορδόνια, τονισμένα με γαλλικούς κόμπους και σατέν ραμμένα άνθη, απεικονίζονται στο παλτό της.

Η Κέιτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λίγη λάμψη, φορώντας την τιάρα Lover’s Knot και σκουλαρίκια που ανήκαν στην αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

ΗΠΑ: Μείωσε τα επιτόκια η FED – Προβλέπει ακόμα δύο μειώσεις

Συντάξεις χηρείας: Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα σενάρια περί περικοπών

Meta: Παρουσιάζει νέα έξυπνα γυαλιά αυτήν την εβδομάδα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:21 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Παράσχος: «Μετά τον καρκίνο της συντρόφου μου, ήρθε ο δικός μου, τώρα είμαστε καλά»

Ο ηθοποιός Γιώργος Παράσχος μίλησε δημόσια για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, περιγράφοντας...
20:42 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρέας Μικρούτσικος για Σταμάτη Κραουνάκη: «Μπροστά στο φέρετρο του Θάνου κλαίγαμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου»

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μοιράστηκαν στον αέρα του «Buongiorno» ο Ανδρέας Μικρούτσικος ...
18:27 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο αρμόδιος εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του – Το ενδιαφέρον μας σχετίζεται μόνο με την υγεία και την ασφάλεια του»

Συνεχίζεται η οικογενειακή κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και τις αδελφ...
17:28 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο

Το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, το Ηρώδειο γέμισε από κόσμο για τη συναυλία του Μίνωα Μάτσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος