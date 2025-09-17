Κέιτ Μίντλετον: Υπέρλαμπρη μέσα στην τουαλέτα της στο δείπνο προς τιμή του Τραμπ

Για ακόμα μια φορά, η Κέιτ Μίντλετον έκλεψε τις εντυπώσεις με την στιλιστική της επιλογή, στο πλευρό του Πρίγκιπα Ουίλιαμ στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου προς τιμή του προεδρικού ζεύγους Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, φόρεσε ένα μακρύ, χειροποίητο, χρυσαφί βραδινό παλτό από δαντέλα Chantilly πάνω από ένα μεταξωτό κρεπ φόρεμα. Το σύνολο υψηλής ραπτικής είναι μια δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιάστριας Phillipa Lepley, όπως αναφέρει το διεθνές δίκτυο cnn.com.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ντελικάτα χειροποίητα τριαντάφυλλα με χρυσά κορδόνια, τονισμένα με γαλλικούς κόμπους και σατέν ραμμένα άνθη, απεικονίζονται στο παλτό της.

Η Κέιτ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λίγη λάμψη, φορώντας την τιάρα Lover’s Knot και σκουλαρίκια που ανήκαν στην αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’.