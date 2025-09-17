Βρετανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι στην Βρετανία, διαδήλωσαν σήμερα στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε διήμερη επίσημη επίσκεψη στην χώρα, η οποία ταλανίζεται τις τελευταίες εβδομάδες από ζητήματα που αφορούν στην μετανάστευση.

«Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι, ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος», «Όχι στον ρατσισμό, όχι στον Τραμπ», «Βομβαρδίζετε παιδιά στη Γάζα και γιορτάζετε στο Ηνωμένο Βασίλειο», ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που έγραφαν τα πλακάτ των διαδηλωτών.

Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα του συνασπισμού “Stop Trump”, πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα 1.600 μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου, έγινε γνωστό από την αστυνομία του Λονδίνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφίχθη το βράδυ της Δευτέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη χώρα. Τον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του Μελάνια υποδέχθηκε με κάθε λαμπρότητα ο βασιλιάς Κάρολος στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από το Λονδίνο. Ένα επίσημο δείπνο προβλέπεται για απόψε.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι δημοφιλής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Θέλουμε να δώσουμε στους Βρετανούς (…) τη δυνατότητα να εκφράσουν το μίσος τους προς τον Ντόναλντ Τραμπ, την πολιτική του, τον ρατσισμό του», δήλωσε στο AFP η Ζόι Γκάρντνερ, του συνασπισμού “Stop Trump”.

«Φοβάμαι για τον τρόπο με τον οποίο άνδρες πραγματικά κακοί έχουν εισβάλλει στον κόσμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Τζο Ουίλιαμσον, μια διαδηλώτρια ηλικίας 58 ετών.

«Είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο, πολύ ρατσιστική και θέλουμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας», συμπλήρωσε η ίδια, αναφερόμενη σε μια συγκέντρωση που οργάνωσε η ακροδεξιά, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 110.000 ανθρώπων.

