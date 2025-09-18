Σοκ με τον θάνατο 34χρονου σε εστιατόριο: Το προσωπικό θεώρησε πως είναι άστεγος που κοιμάται και τον έβγαλαν έξω

Ένα τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει το Χιούστον του Τέξας, στις ΗΠΑ, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός έξω από εστιατόριο, αφού το προσωπικό τον μετέφερε στο πίσω μέρος του καταστήματος θεωρώντας λανθασμένα ότι ήταν άστεγος που είχε αποκοιμηθεί, αντί να καλέσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

Η οικογένειά του καταγγέλλει ότι η αδιαφορία του εστιατορίου οδήγησε στον θάνατό του. Ο 34χρονος Τζέσι Μόμπλεϊ Τζούνιορ φέρεται να αποκοιμήθηκε αφού είχε φάει ένα γεύμα στο KFFO Afro Steakhouse, στο Χιούστον, στις 7 Αυγούστου, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Οι υπάλληλοι του εστιατορίου, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για άστεγο που είχε λιποθυμήσει, τον μετέφεραν έξω μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα και τον άφησαν εκεί, χωρίς να καλέσουν το 911.

Το πτώμα του ανακαλύφθηκε το επόμενο πρωί από μια φοιτήτρια ενώ πήγαινε στο μάθημά της, με τη σχολή της να βρίσκεται δίπλα στο εστιατόριο. Ο Μόμπλεϊ, που ζούσε με τη θεία του, διαπιστώθηκε νεκρός από τις αρχές γύρω στις 9 το πρωί, έξω από εμπορικό κέντρο στη γειτονιά Eldridge/West Oaks.

Η θεία του, Σαρλίν Φογκ-Ντρέικ, εμφανίστηκε οργισμένη με τη στάση του εστιατορίου, τονίζοντας ότι οι ενέργειες του προσωπικού οδήγησαν στον θάνατο του ανιψιού της. «Γιατί δεν καλέσατε το 911; Νιώθω ότι οι άνθρωποι πρέπει να λογοδοτήσουν γι’ αυτό, πραγματικά το πιστεύω», δήλωσε στην εφημερίδα Houston Chronicle.

Οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου αρνήθηκαν να σχολιάσουν τον θάνατο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KHOU. Μέχρι στιγμής, τα αίτια θανάτου δεν έχουν ανακοινωθεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι γονείς του Μόμπλεϊ, που έχουν χάσει άλλα δύο παιδιά τα τελευταία 13 χρόνια, δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί δεν του προσφέρθηκε βοήθεια. «Απλώς πιστεύουμε ότι αν κάποιος του είχε δώσει βοήθεια αντί να τον βάλουν στο πεζοδρόμιο – να είχαν καλέσει το 911, αν μη τι άλλο. Αν δεν ξέρεις τι έχει κάποιος, δεν πρέπει να υποθέτεις», δήλωσε η μητέρα του, Ρενέ.

Ο πόνος που κουβαλούν οι γονείς είναι βαρύς, με τον πατέρα του, Τζέσι Σίνιορ, να έχει υποστεί 13 καρδιακά επεισόδια και δύο εγκεφαλικά, να έχει χρειαστεί 10 στεντ και χειρουργείο στην καρωτίδα του. «Δεν υπάρχει γηρατειά με χάρη μετά την απώλεια ενός παιδιού», είπε.

Οι γονείς του τόνισαν ότι όταν αντίκρισαν το σώμα του γιου τους, εκείνο είχε ήδη αλλοιωθεί. «Ο τρόπος που τον είδαμε ήταν φρικτός. Είχε γίνει μωβ. Υπήρχαν σημάδια αποσύνθεσης», περιέγραψε η μητέρα του.

Ο Μόμπλεϊ αποτεφρώθηκε στο Χιούστον.

Η θεία του έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να στήσει ένα μικρό μνημείο με λουλούδια και κεριά στο σημείο όπου βρέθηκε ο ανιψιός της, όμως, όπως κατήγγειλε, αυτό αφαιρείται κάθε φορά. Εξομολογήθηκε ακόμη ότι ετοίμαζε για εκείνον ένα ξεχωριστό δείπνο σε εστιατόριο δίπλα στο νερό, όμως ο Μόμπλεϊ πέθανε μόλις μία εβδομάδα πριν συμπληρώσει τα 35 του χρόνια.