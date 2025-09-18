Σοκ με τον θάνατο 34χρονου σε εστιατόριο: Το προσωπικό θεώρησε πως είναι άστεγος που κοιμάται και τον έβγαλαν έξω

Enikos Newsroom

διεθνή

Σοκ με τον θάνατο 34χρονου σε εστιατόριο: Το προσωπικό θεώρησε πως είναι άστεγος που κοιμάται και τον έβγαλαν έξω

Ένα τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει το Χιούστον του Τέξας, στις ΗΠΑ, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός έξω από εστιατόριο, αφού το προσωπικό τον μετέφερε στο πίσω μέρος του καταστήματος θεωρώντας λανθασμένα ότι ήταν άστεγος που είχε αποκοιμηθεί, αντί να καλέσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

Η οικογένειά του καταγγέλλει ότι η αδιαφορία του εστιατορίου οδήγησε στον θάνατό του. Ο 34χρονος Τζέσι Μόμπλεϊ Τζούνιορ φέρεται να αποκοιμήθηκε αφού είχε φάει ένα γεύμα στο KFFO Afro Steakhouse, στο Χιούστον, στις 7 Αυγούστου, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Οι υπάλληλοι του εστιατορίου, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για άστεγο που είχε λιποθυμήσει, τον μετέφεραν έξω μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα και τον άφησαν εκεί, χωρίς να καλέσουν το 911.

Το πτώμα του ανακαλύφθηκε το επόμενο πρωί από μια φοιτήτρια ενώ πήγαινε στο μάθημά της, με τη σχολή της να βρίσκεται δίπλα στο εστιατόριο. Ο Μόμπλεϊ, που ζούσε με τη θεία του, διαπιστώθηκε νεκρός από τις αρχές γύρω στις 9 το πρωί, έξω από εμπορικό κέντρο στη γειτονιά Eldridge/West Oaks.

Η θεία του, Σαρλίν Φογκ-Ντρέικ, εμφανίστηκε οργισμένη με τη στάση του εστιατορίου, τονίζοντας ότι οι ενέργειες του προσωπικού οδήγησαν στον θάνατο του ανιψιού της. «Γιατί δεν καλέσατε το 911; Νιώθω ότι οι άνθρωποι πρέπει να λογοδοτήσουν γι’ αυτό, πραγματικά το πιστεύω», δήλωσε στην εφημερίδα Houston Chronicle.

Οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου αρνήθηκαν να σχολιάσουν τον θάνατο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KHOU. Μέχρι στιγμής, τα αίτια θανάτου δεν έχουν ανακοινωθεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι γονείς του Μόμπλεϊ, που έχουν χάσει άλλα δύο παιδιά τα τελευταία 13 χρόνια, δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί δεν του προσφέρθηκε βοήθεια. «Απλώς πιστεύουμε ότι αν κάποιος του είχε δώσει βοήθεια αντί να τον βάλουν στο πεζοδρόμιο – να είχαν καλέσει το 911, αν μη τι άλλο. Αν δεν ξέρεις τι έχει κάποιος, δεν πρέπει να υποθέτεις», δήλωσε η μητέρα του, Ρενέ.

Ο πόνος που κουβαλούν οι γονείς είναι βαρύς, με τον πατέρα του, Τζέσι Σίνιορ, να έχει υποστεί 13 καρδιακά επεισόδια και δύο εγκεφαλικά, να έχει χρειαστεί 10 στεντ και χειρουργείο στην καρωτίδα του. «Δεν υπάρχει γηρατειά με χάρη μετά την απώλεια ενός παιδιού», είπε.

Οι γονείς του τόνισαν ότι όταν αντίκρισαν το σώμα του γιου τους, εκείνο είχε ήδη αλλοιωθεί. «Ο τρόπος που τον είδαμε ήταν φρικτός. Είχε γίνει μωβ. Υπήρχαν σημάδια αποσύνθεσης», περιέγραψε η μητέρα του.

Ο Μόμπλεϊ αποτεφρώθηκε στο Χιούστον.

Η θεία του έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να στήσει ένα μικρό μνημείο με λουλούδια και κεριά στο σημείο όπου βρέθηκε ο ανιψιός της, όμως, όπως κατήγγειλε, αυτό αφαιρείται κάθε φορά. Εξομολογήθηκε ακόμη ότι ετοίμαζε για εκείνον ένα ξεχωριστό δείπνο σε εστιατόριο δίπλα στο νερό, όμως ο Μόμπλεϊ πέθανε μόλις μία εβδομάδα πριν συμπληρώσει τα 35 του χρόνια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΠΟΕΔΗΝ: Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές οι μονάδες υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναμένεται να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια στo taxisnet και τι θα ισχύσει για τις πληρωμές

Εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων: Γιατί δόθηκε παράταση στην προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι δείχνουν τα τελευταία σ...

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την αποστολή της ζωής σας

Τι σημαίνει η φράση «τι δέον γενέσθαι» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:39 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Φλόριντα: Θανατοποινίτης επέμεινε ότι είναι αθώος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του – Τα τελευταία λόγια του

Την Τετάρτη, στη Φλόριντα, ο 63χρονος θανατοποινίτης Ντέιβιντ Πίτμαν, που βρισκόταν επί 34 χρό...
13:10 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Αποχαιρέτησε τον Κάρολο και συναντά τον Στάρμερ στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία – Στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις

Δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία, με το...
12:25 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναπτύσσει ένα «εγχειρίδιο κατά του Τύπου», αναφέρει η CEO των New York Times

Η διευθύνουσα σύμβουλος των New York Times, Μέρεντιθ Κόπιτ Λέβιεν, δήλωσε πως η εταιρεία «δεν ...
11:43 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μελάνια Τραμπ: Έκλεψε τις εντυπώσεις με το κίτρινο φόρεμα που επέλεξε για το βασιλικό δείπνο – Η σύγχυση με τη ζώνη της

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη και βασιλικά πρωτόκολλα έζησε το Λονδίνο με την άφιξη του Ντόναλντ και...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος