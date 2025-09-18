Αλβανία: Ένταση στο Κοινοβούλιο – Βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν στον Ράμα το βιβλίο του Συντάγματος

Ένταση επικράτησε σήμερα στο Κοινοβούλιο της Αλβανίας, με βουλευτές της αντιπολίτευσης να πετούν το βιβλίο του Συντάγματος στο πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με το himara.gr, η σημερινή συνεδρίαση του αλβανικού κοινοβουλίου είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο ημέρες αλλά ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 25 λεπτά. Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις και προχώρησε απευθείας στην ψηφοφορία για το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, το οποίο εγκρίθηκε με 82 ψήφους υπέρ.

Στην επίσημη αίτηση που κατατέθηκε, τονίζεται ότι η ολομέλεια της 18ης Σεπτεμβρίου 2025, με θέμα την έγκριση του πολιτικού προγράμματος και της σύνθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της νομοθετικής περιόδου. Η συνεδρίαση αυτή θεωρείται ο πρώτος θεσμικός σταθμός που καθορίζει την πολιτική κατεύθυνση και τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, απαιτώντας πλήρη σεβασμό των κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων και συμπεριφορά αντάξια του κύρους του θεσμού.

Κατά τη συζήτηση, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα έλαβε τον λόγο για να παρουσιάσει το πρόγραμμα. Ωστόσο, βουλευτές της αντιπολίτευσης άρχισαν να φωνάζουν, να χτυπούν τα έδρανα και να σηκώνονται όρθιοι, εμποδίζοντας την ομιλία του.

Έπειτα από πεντάλεπτη διακοπή, την οποία ζήτησε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Taulant Balla, η συνεδρίαση συνεχίστηκε. Όμως, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης Gazmend Bardhi και Klevis Balliu στάθηκαν μπροστά στο βήμα, εμποδίζοντας τον πρωθυπουργό να συνεχίσει. Στο πλευρό τους προστέθηκαν οι Luciano Boçi, Fidel Kreka, Oerd Bylykbashi, Ina Zhupa, Albana Vokshi, Saimir Korreshi, Gent Strazimiri, Elda Hoti, Xhelal Mziu και Ledina Alolli.

Ο Gazmend Bardhi, όπως φαίνεται σε βίντεο, πέταξε δύο βιβλία του αλβανικού Συντάγματος προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον Έντι Ράμα και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ παρόμοια ενέργεια αποδίδεται και στον Fidel Kreka.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο πρόεδρος της Βουλής προχώρησε κατευθείαν στη διαδικασία ψηφοφορίας. Βάσει διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής και του Κώδικα Δεοντολογίας των βουλευτών, κατατέθηκε επίσημο αίτημα για την επιβολή πειθαρχικών μέτρων στους Gazmend Bardhi και Fidel Kreka και για τη σύγκληση του αρμόδιου οργάνου που θα εξετάσει τις κυρώσεις.

Παρουσιάστηκε η AI υπουργός Diella – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Νωρίτερα, ο Έντι Ράμα παρουσίασε επίσημα τη Diella ως την πρώτη «υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης» της Αλβανία. Ο Ράμα, μέσω ανάρτησης στο Facebook, ενημέρωσε ότι η Diella απέκτησε επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με ένα πρωινό μήνυμα και ένα βίντεο παρουσίασης.

Στο βίντεο, η Diella αυτοσυστήνεται ως ψηφιακή βοηθός που χάρη «στην ακούραστη δουλειά» της επιλέχθηκε για τη νέα κυβερνητική θέση. «Ο στόχος μου είναι να διευκολύνω καθημερινά το έργο της κυβέρνησης, χωρίς να σταματήσω την απευθείας εξυπηρέτηση των πολιτών», δηλώνει η εικονική υπουργός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως διαδραστική υπηρεσία προς τους χρήστες του διαδικτύου.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολιτικούς αναλυτές στα Τίρανα ως προσπάθεια του Ράμα να προβάλλει μια εικόνα καινοτομίας και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, εντάσσοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα της διακυβέρνησης. Ωστόσο, πολλοί σχολιάζουν ότι πρόκειται κυρίως για επικοινωνιακή πρωτοβουλία, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν το υπουργείο διαθέτει θεσμικό πλαίσιο ή αρμοδιότητες.

Σκληρή απάντηση από την αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα. Ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης, Σαλί Μπερίσα, χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου» την απόφαση του προέδρου της Δημοκρατίας να εγκρίνει τον διορισμό μιας «εικονικής υπουργού». Σε δηλώσεις του μετά την αποχώρηση της κοινοβουλευτικής του ομάδας από τη συνεδρίαση της Βουλής, ο Μπερίσα κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι «προσβάλλει το Σύνταγμα» και ότι ενεργεί ως «όργανο του Ράμα».

Ο ίδιος τόνισε πως θα προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ζητώντας την ακύρωση του διατάγματος, αλλά και την αναστολή πρόσφατων αλλαγών στον κανονισμό της Βουλής, οι οποίες –κατά την αντιπολίτευση– παραβιάζουν θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις. «Πρόκειται για πράξεις που θα καταγραφούν στην ιστορία της πολιτικής ντροπής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα ενταχθεί η Diella στον κρατικό μηχανισμό ούτε για το αν η θέση θα έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Παρά τις αντιδράσεις, η πρωτοβουλία του Ράμα φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση και κατά πόσο η Αλβανία είναι έτοιμη να υιοθετήσει τέτοιες καινοτόμες πρακτικές.