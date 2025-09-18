Μπέλα Χαντίντ: Ανησυχία μετά τη νέα της ανάρτηση από το νοσοκομείο – Η μάχη της με την νόσο του Lyme

Τους διαδικτυακούς της φίλους ανησύχησε η Μπέλα Χαντίντ μετά την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο. Το διάσημο μοντέλο συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Συγγνώμη που πάντα εξαφανίζομαι, σας αγαπώ παιδιά», ενώ δημοσίευσε και εικόνες με ουράνια τόξα, ηλιοβασιλέματα και πανσέληνους.

Στο παρελθόν είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από τότε που διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme, μια χρόνια πάθηση που ανήκει στις πιο συχνές ζωονόσους. Η δημόσια εξομολόγησή της και οι εικόνες από το νοσοκομείο κινητοποίησαν χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν ταχεία ανάρρωση, αφήνοντας μηνύματα στήριξης κάτω από την ανάρτηση.

«Πολεμίστρια της νόσου του Lyme»

«Πολεμίστρια της νόσου του Lyme», έγραψε η μητέρα της, Γιολάντα Φόστερ, η οποία πάσχει επίσης από την ίδια ασθένεια. Ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Νιώσε καλύτερα, αγγελούδι, και γύρνα πιο δυνατή», ενώ κάποιος τρίτος σημείωσε: «Να προσέχεις και να γίνεις καλά, ο κόσμος περιμένει την κυρία Μπέλα Χαντίντ. Μείνε δυνατή».

Η Γιολάντα Φόστερ, με νέα ανάρτηση στο Instagram, μοιράστηκε περισσότερες φωτογραφίες της κόρης της από το νοσοκομείο, συνοδεύοντάς τες με ένα μακροσκελές μήνυμα. «Όπως θα καταλάβετε, βλέποντας την Μπέλα μου να αγωνίζεται σιωπηλά, ένιωσα μια βαθιά απελπισία», έγραψε. «Η αόρατη αναπηρία της χρόνιας νευρολογικής νόσου του Lyme είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να κατανοηθεί από τον οποιονδήποτε. Προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα στην πορεία μας με τη νόσο του Lyme, αλλά ο δικός μου πόνος δεν μπορεί να συγκριθεί με το να βλέπω το μωρό μου να υποφέρει».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη δική της εμπειρία: «Μετά από πολλά χρόνια σταμάτησα να μοιράζομαι την προσωπική μου ιστορία, επειδή χρειαζόμουν μια αλλαγή, χρόνο για να επικεντρωθώ στη θεραπεία μου και όχι να απορροφώ τις απόψεις των άλλων για το ταξίδι μου».

Τι είναι η νόσος του Lyme

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η νόσος Lyme του ή μπορρελίωση είναι μία βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται από τα τσιμπούρια. Ο κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται όσο περισσότερο διαρκεί η προσκόλληση, γι’ αυτό είναι σημαντική η γρήγορη αφαίρεση του κρότωνα από το σώμα.

Η λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Η συμπτωματική λοίμωξη έχει ευρύ φάσμα συμπτωμάτων και εκδηλώσεων, ανάλογα με το στάδιο της λοίμωξης. Το πρώιμο δερματικό εξάνθημα εμφανίζεται σε περίπου 60%-90% των περιστατικών. Πρόκειται για ένα ερυθηματώδες εξάνθημα, που εξαπλώνεται σταδιακά περιφερικά, από το σημείο του τσιμπήματος, χωρίς να είναι σημαντικά επηρμένο ή επώδυνο. Εμφανίζεται εντός 2-30 ημερών μετά το τσίμπημα και μπορεί να φτάσει σε διάμετρο έως και 30 εκατοστά. Διαρκεί συνήθως αρκετές εβδομάδες.

Μερικοί ασθενείς μπορεί, επίσης, να έχουν εικόνα συστηματικής «γριπώδους συνδρομής» (αλλά χωρίς σημαντικά αναπνευστικά συμπτώματα), με πυρετό, ρίγος, κεφαλαλγία, κόπωση, αρθραλγίες, μυαλγίες και διογκωμένους λεμφαδένες, που μπορεί να εκδηλωθούν ακόμη και χωρίς εξάνθημα. Το καλόηθες δερματικό «λεμφοκύττωμα από Borrelia» είναι μια ασυνήθιστη δερματική εκδήλωση της πρώιμης λοίμωξης, που συνήθως εντοπίζεται στον λοβό του αυτιού, τη θηλή ή το όσχεο, μπορεί να παραμείνει για μερικούς μήνες εάν δεν ληφθεί θεραπεία. Εάν δεν θεραπευτεί, η λοίμωξη μπορεί να διασπαρεί και να προσβάλλει το νευρικό σύστημα (10% των περιστατικών), τις αρθρώσεις και, σπανιότερα, την καρδιά.

Η νευρομπορρελίωση αποτελεί την κύρια επιπλοκή, που παρατηρείται έως και στο 12% των ασθενών. Η οξεία νευρομπορρελίωση εκδηλώνεται με πάρεση προσωπικού νεύρου, λεμφοκυτταρική μηνιγγίτιδα, ριζονευρίτιδα. Συνήθως, εμφανίζεται μέσα στις πρώτες περίπου 6 – 12 εβδομάδες της λοίμωξης. Η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι λιγότερο συχνή. Μπορεί περιστασιακά να αναπτυχθεί πιο βραδέως εξελισσόμενη ριζοπάθεια σε περίοδο μηνών, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ο ριζιτικός πόνος μπορεί να είναι πολύ έντονος, αλλά συνήθως μειώνεται ταχέως μετά την αντιβιοτική αγωγή.

Άλλες ασυνήθιστες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πολλαπλό μεταναστευτικό ερύθημα και διαλείπουσα αρθρίτιδα και καρδίτιδα, που μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες καρδιακού ρυθμού. Εκδηλώσεις όψιμης (μη θεραπευμένης) μπορρελίωσης Lyme αφορούν στο δέρμα, το νευρικό ή το μυοσκελετικό σύστημα και περιλαμβάνουν τη χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα, μια επίμονη δερματική λοίμωξη που προσβάλλει συνήθως τα άκρα, προκαλώντας φλεγμονή και, τελικά, λέπτυνση του προσβεβλημένου δέρματος με συνοδό νευροπάθεια. Η όψιμη νευρομπορρελίωση εκδηλώνεται συνήθως ως εγκεφαλομυελίτιδα και μπορεί να μοιάζει με πολλαπλή σκλήρυνση. Η αρθρίτιδα Lyme προσβάλλει μία μεγάλη άρθρωση, συνήθως του γόνατος.