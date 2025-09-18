Παναθηναϊκός: Πήρε… επίσημη μορφή η επιστροφή του Χρήστου Κόντη στο «τριφύλλι»

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Παναθηναϊκός: Πήρε… επίσημη μορφή η επιστροφή του Χρήστου Κόντη στο «τριφύλλι»

Ο Χρήστος Κόντης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει τη συμφωνία μαζί του. Η επιστροφή του στον πάγκο της ομάδας ήρθε μετά την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την αναζήτηση νέου τεχνικού.

Στο «τριφύλλι» εξετάστηκαν διάφορες περιπτώσεις, με το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά που συζητήθηκαν. Ωστόσο, η απόφαση που πάρθηκε είναι πως μέχρι να υπάρξουν νεότερες εξελίξεις, την τεχνική ηγεσία θα αναλάβει ο Χρήστος Κόντης.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024! Και βέβαια είναι η τρίτη παρουσία του στο τεχνικό τιμ, αφού από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε την προπονητική σε ηλικία 36 ετών ως βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ. Ακολούθησε η Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τη σεζόν 2017-18 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο τέλος της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμισι μήνα. Το 2019 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη Χατά, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου, προτού συνεργαστεί με την ομάδα μας.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»

