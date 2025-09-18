Ερντογάν: Μυστική συνάντηση με τον Τραμπ Τζούνιορ – Πώς οι υπηρεσίες προσπάθησαν να την κρύψουν

Ο γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και η συνοδεία του συναντήθηκαν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας απροειδοποίητης επίσκεψης, δήλωσαν στο Middle East Eye (ΜEΕ) πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η επίσκεψη αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη από τον Οζγκούρ Οζέλ, πρόεδρο του κύριου αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε “μυστικές διαπραγματεύσεις” με τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα. «Το πρωτόκολλο τον ανέφερε ως “επιχειρηματία”, αλλά δεν ανέφεραν το όνομά του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης», δήλωσε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη.

«Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν δουλειές με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπι», πρόσθεσε. «Για το παλαιστινιακό ζήτημα, ο Ερντογάν προσποιείται ότι ασκεί κριτική στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν βγάζει λέξη εναντίον του πραγματικού προστάτη του θέματος, του Τραμπ».

Μια τουρκική πηγή προσκείμενη στον Ερντογάν δήλωσε στην DW την Τετάρτη ότι ο Τραμπ Τζούνιορ είχε πράγματι συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά το χαρακτήρισε μόνο ως “επίσκεψη ευγένειας”. Η πηγή ανέφερε ότι δεν υπήρξε επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή άλλα συγκεκριμένα θέματα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.

Αν και ο Τραμπ Τζούνιορ δεν έχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, θεωρείται ότι έχει μεγάλη επιρροή στον Λευκό Οίκο. Επί του παρόντος υπηρετεί ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ.

Το MEE αντιλαμβάνεται ότι ο Τραμπ Τζούνιορ επισκέφθηκε την Τουρκία μαζί με αρκετούς ομοϊδεάτες του επιχειρηματίες. Δεν είναι άγνωστος στην Τουρκία, αφού την είχε επισκεφθεί το 2016 για κυνήγι και για να πραγματοποιήσει συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Οργανισμός Τραμπ έχει κοινή επένδυση με τουρκική εταιρεία στο έργο Trump Towers.

Ο Ερντογάν διατηρεί επίσης καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο MEE ότι ο Ερντογάν επιδιώκει διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Άγκυρα ελπίζει να συζητήσει τη συμφωνία για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, την ενσωμάτωση των Κούρδων της Συρίας στην κεντρική κυβέρνηση της Δαμασκού, πιθανές διεξόδους για την αγορά αεροσκαφών F-35, καθώς και τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας για τη Συρία και τη Γάζα.

Η έρευνα που έκανε το ΜEE (Middle East Eye) έδειξε ότι ο Τραμπ Τζούνιορ ταξιδεύει συχνά στην περιοχή, έχοντας επισκεφθεί το Ριάντ και τη Ντόχα, ενώ συνόδευε τον πατέρα του κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεων στον Κόλπο.