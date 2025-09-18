Δημοσκόπηση MRB: Πρωτιά της ΝΔ με 11,2 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ – Πώς αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα της ΔΕΘ, τι λένε για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

Διαφορά 11,2 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ, που παγιώνεται στη δεύτερη θέση καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN το βράδυ της Πέμπτης (18/9).

Δημοσκόπηση PULSE: Στο 24% η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και οκτακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 21,8%
  • ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 10,6%
  • Ελληνική Λύση: 9,3%
  • Πλεύση Ελευθερίας 8,6%
  • ΚΚΕ: 6,3%
  • ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 4%
  • Φωνή Λογικής: 3,2%
  • ΜέΡΑ25: 2,9%
  • Νίκη: 2,4%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,6%
  • Άλλο κόμμα: 4,5%
  • Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22,4%

Με την αναγωγή επί των έγκυρων, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 28,1%
  • ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 13,7%
  • Ελληνική Λύση: 12%
  • Πλεύση Ελευθερίας 11,1%
  • ΚΚΕ: 8,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 5,2%
  • Φωνή Λογικής: 4,1%
  • ΜέΡΑ25: 3,7%
  • Νίκη: 3,1%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%
  • Νέα Αριστερά: 12,1%
  • Άλλο κόμμα: 5,7%

Δυσαρέσκεια για τη ΔΕΘ και έντονη δυσπιστία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο ερώτημα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η δυσπιστία είναι καθολική: 77,2% των πολιτών πιστεύει ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε θα επιστραφούν τα χρήματα. Το 48,3% δηλώνει «σίγουρα όχι» και το 28,9% «μάλλον όχι» για την προοπτική απόδοσης ευθυνών.

Παράλληλα, αρνητικά κρίνουν τα μέτρα της ΔΕΘ οι ερωτηθέντες: μόλις 29,3% θεωρεί ότι θα αποδώσουν, ενώ 60,7% εκτιμά ότι δεν θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ένα κλίμα έντονης κοινωνικής ανασφάλειας και έλλειψης εμπιστοσύνης προς θεσμούς και πολιτική ηγεσία.

Ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα – «Όχι» σε κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Η ακρίβεια παραμένει ο υπ’ αριθμόν ένα πονοκέφαλος για το 54% των πολιτών. Ακολουθούν η απονομή δικαιοσύνης (25,1%), η υγεία (21,1%), το ύψος εισοδημάτων (19,5%) και το μεταναστευτικό (14,1%).

Σχετικά με τη δημιουργία νέων κομμάτων, 26,5% πιστεύει ότι θα ανανεώσουν το πολιτικό σκηνικό, 28,3% ότι θα κατακερματίσουν την αντιπολίτευση, ενώ 37,7% θεωρεί ότι δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 67,2% απαντά «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα» ή «μάλλον δεν θα το ψήφιζα», με μόλις 22,3% να δηλώνει θετικό. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η απόρριψη προς πιθανό κόμμα Αντώνη Σαμαρά: 80,7% δεν θα το ψήφιζε, ενώ μόλις 14,1% εμφανίζεται θετικό.

Καταλληλότερος Πρωθυπουργός

Ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 22,6% και ακολουθούν: η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 9,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,7%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,3%, o Γιάνης Βαρουφάκης με 2,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,4%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,3%, άλλο δηλώνει το 7,1%, ενώ «Κανένας» επιλέγει το 33,1%.

Δείτε το βίντεο:

