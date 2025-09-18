Παύλος Φύσσας: Σε εξέλιξη η πορεία στο Κερατσίνι για τα 12 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του – Δείτε φωτογραφίες 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι, στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, ο οποίος πριν 12 χρόνια έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά.

«Βύθισαν στο πένθος την οικογένειά μας, μας βύθισαν, στα τάρταρα μας πήγαν» δήλωσε η Μάγδα Φύσσα στην ΕΡΤ και συμπλήρωσε ότι «εγώ σήμερα δεν θα αφιερώσω τη μέρα μου στον δολοφόνο του παιδιού μου. Εγώ σήμερα και η οικογένεια, όλοι θα κουβαλήσουμε τον Παύλο στους ώμους μας και θα πάμε να τον εναποθέσουμε εκεί που αξίζει, στη Μάντρα της Κοκκινιάς».

Πολιτικοί, εκπρόσωποι κομμάτων και πολίτες τον τίμησαν αφήνοντας ένα λουλούδι στο μνημείο που έχει στηθεί προς τιμήν του στο Κερατσίνι.

«Δώδεκα χρόνια μετά, η φωνή του Παύλου Φύσσα αντηχεί μέσα μας. Αντηχεί για δύναμη, αντηχεί ελπίδα, αντηχεί για φωνή της νέας γενιάς απέναντι στο φασισμό, απέναντι στα άκρα, απέναντι σε όσους σιωπούν στα σκοτάδια» ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

«Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού Συστήματος, γεννιέται στη μήτρα του καπιταλισμού. Γι’ αυτό και δεν χωρά καμιά επανάπαυση, αλλά μόνο διαρκής πάλη ενάντιά τους» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις τρεις μαχαιριές που του έριξε ο καταδικασμένος Γιώργος Ρουπακιάς. Η εν ψυχρώ δολοφονία του έφερε στην επιφάνεια την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής και σηματοδότησε την αρχή του τέλους της.

Σημειώνεται ότι η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ κλειστοί είναι και κάποιοι σταθμοί του μετρό. 

