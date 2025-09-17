Δημοσκόπηση PULSE: Στο 24% η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και οκτακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Προβάδισμα 12,5 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας PULSE που διενεργήθηκε στο διάστημα από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.129 ενηλίκων και παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, στην έρευνα οκτώ κόμματα δείχνουν να περνούν το κατώφλι της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να καταγράφει ιστορικό χαμηλό, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών για ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 11,5%, η Πλεύση ελευθερίας με 8,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 6%, το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής με 3% αντίστοιχα, η Νίκη με 2,5%, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας με 2% αντίστοιχα, οι Σπαρτιάτες με 1,5%. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 4,5%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων αγγίζει το 14%.

Στην εκτίμηση ψήφου η δύναμη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής: ΝΔ 29%, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 14%,, Πλεύση Ελευθερίας 10,5%, Ελληνική Λύση 9,5%, ΚΚΕ 8,5%, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 7%, ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής 3,5% αντίστοιχα, Νίκη 3%, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας 2,5% αντίστοιχα, Σπαρτιάτες 1,5%, ενώ άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψηφίσει το 5% των ερωτηθέντων.

Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Τσίπρα

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για το κόμμα που εικάζεται ότι θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Οι δύο στους 10 ερωτηθέντες θα ψήφιζαν ή θα κοίταζαν με ενδιαφέρον την ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα 12%, δηλώνει ουδέτερο.

Το 58% ωστόσο, παρουσιάζεται αρνητικό στο να ψηφίσει το κόμμα που ίσως να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η αξιολόγηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι.

Το 44% θεωρεί πως βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 45% θεωρεί ότι τα μέτρα βρίσκονται σε λανθασμένη κατεύθυνση.

Η παρουσία των αρχηγών στη ΔΕΘ

Όσον αφορά στις παρουσίες των αρχηγών των κομμάτων στη ΔΕΘ και ειδικότερα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, συν του Αλέξη Τσίπρα, είχε αρνητικό πρόσημο για όλους.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο καλύτερος εκφραστής της κεντροαριστεράς

Η δημοσκόπηση της Pulse έθεσε και το ερώτημα για τον καλύτερο εκφραστή της κεντροαριστεράς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη δημιουργία ενός φορέα, που θα περιλαμβάνει όλα τα κόμματα από το κέντρο προς τα αριστερά, ως αντιστάθμισμα στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας.

Το ενδιαφέρον σκέλος είναι η λίστα με το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να έχει το προβάδισμα στην εκτίμηση του συνόλου. Στους κεντρώους υπολείπεται του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ στους κεντροαριστερούς ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων.

Η ταυτότητα της έρευνας