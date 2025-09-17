Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Εθνική Πινακοθήκη – Δείτε φωτογραφίες 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Εθνική Πινακοθήκη – Δείτε φωτογραφίες 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, έξω από την Εθνική Πινακοθήκη.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από την Εθνική Πινακοθήκη, κρατώντας στα χέρια εικόνες του Χριστού και της Παναγίας.

Στην διαμαρτυρία παρευρίσκεται ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, πρώην βουλευτής της Νίκης, ο οποίος είχε βανδαλίσει έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη.

Σημειώνεται ότι το κάλεσμα έγινε από το κίνημα «Ελληνικός Παλμός», που ίδρυσε ο Νίκος Παπαδόπουλος, μετά την αποχώρησή του από τη «Νίκη».

Μάλιστα, ο ίδιος έκανε live μετάδοση στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα:

Δείτε φωτογραφίες:

