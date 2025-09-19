Μερτς για ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF: Η Γερμανία και η Ισπανία θα «προσπαθήσουν να βρεθεί λύση μέχρι το τέλος του 2025»

Enikos Newsroom

διεθνή

Friedrich Merz Φρίντριχ Μερτς
Φωτογραφία: Reuters

Το Βερολίνο και η Μαδρίτη «θέλουν να προσπαθήσουν να εξευρεθεί λύση μέχρι το τέλος του 2025» όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο μαχητικού αεροσκάφους του μέλλοντος (SCAF), δήλωσε την Πέμπτη (18/9) ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

«Μοιραζόμαστε την ίδια άποψη: η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Δεν προχωράμε στο σχέδιο αυτό», είπε ο Γερμανός καγκελάριος έχοντας πλάι του τον Ισπανό ομόλογό του στη Μαδρίτη.

«Συζητάμε αμφότεροι με τη γαλλική κυβέρνηση και θέλουμε αμφότεροι να εξευρεθεί λύση το συντομότερο δυνατό», συμπλήρωσε.

Το σχέδιο, που αναγγέλθηκε αρχικά το 2017 από το Βερολίνο και το Παρίσι, προτού ενταχθεί κατόπιν σε αυτό κι η Μαδρίτη, θεωρείται το σημαντικότερο έργο στο πεδίο της άμυνας στην Ευρώπη κι υποτίθεται πως θα ενίσχυε τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου. Αλλά δεν προχωρά, εξαιτίας διαφωνιών ανάμεσα στη γαλλική κατασκευάστρια Dassault και την ευρωπαϊκή Airbus, που αντιπροσωπεύει τα γερμανικά και τα ισπανικά συμφέροντα στον φάκελο.

Ο κ. Σάντσεθ συμφώνησε απόλυτα με τη δήλωση του Γερμανού καγκελάριου. «Το ενδιαφέρον της Ισπανίας για το σχέδιο αυτό είναι ειλικρινές. Είναι απόλυτο, αλλά (…) με τους όρους που είχαν θέσει οι τρεις χώρες – η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία – εκ των προτέρων», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιες ασθένειες μπορεί να έχουμε σε 20 χρόνια; Νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης τις προβλέπει με ακρίβεια

Μούχλα στο πλυντήριο: Το κόλπο με την οδοντόκρεμα που θα την εξαφανίσει

Ακρίβεια: «Πονοκέφαλος» για τους καταναλωτές το κρέας και τα γαλακτοκομικά – Ποια μέτρα «ρίχνονται» στη μάχη για να μην υπά...

Έκθεση του ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η πρόοδος της Ελλάδας μέσα από 19 παραδείγματα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο παιδιά σε μία διάβαση σε 14 δευτερόλεπτα

Αυτά είναι τα 8 πράγματα που κάνει το Android Auto και δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί το CarPlay
περισσότερα
08:08 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Το Ισραήλ προελαύνει από δύο κατευθύνσεις και χιλιάδες άμαχοι τρέχουν για τη ζωή τους – Σκηνές αποκάλυψης

H ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει κλιμακωθεί δραματικά, με νέους μαζικούς εκτοπισμούς και σφο...
03:45 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μακρόν: Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι ο καλύτερος τρόπος να απομονωθεί η Χαμάς – ΒΙΝΤΕΟ

O Εμανουέλ Μακρόν υπεραμύνθηκε, σε συνέντευξη στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, της ...
00:45 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Συμβούλιο Ασφαλείας: Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε ψήφισμα για άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα – Οργισμένες αντιδράσεις

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο την Πέμπτη (18/9) στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέδιο ψηφίσματος που...
00:42 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Εγκρίθηκε ο διορισμός της από τη Γερουσία ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα – «Είναι η τιμή της ζωής μου»

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε σε μία μαζική διαδικασία την υποψηφιότητα της Κίμπε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος