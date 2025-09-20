Σέρρες: Ένταση στη συνάντηση αγροτών με τον Γιάννη Ανδριανό

Ένταση επικράτησε στη συνάντηση που είχε στις Σέρρες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός με 100 περίπου αγρότες του Νομού που είχαν συγκεντρωθεί έξω απο τον χώρο, όπου ο Υφυπουργός θα μιλούσε στο 5ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, στο πλαίσιο της SEREXPO.

Οι αγρότες που είχαν προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ζήτημα του αριθμού ταυτότητας ακινήτου, τον περίμεναν στην είσοδο του επιχειρηματικού κέντρου «Χρήστος Μέγκλας» και την ώρα των δηλώσεων του στα Μέσα Ενημέρωσης οι αγρότες ξεκίνησαν ένα πολύ έντονο διάλογο μαζί του, ενώ κάποιοι προχωρήσαν και σε αποδοκιμασίες.

Ο κ. Ανδριανός ψύχραιμος απαντούσε στα θέματα που του έθεταν οι αγρότες, διαβεβαίωνε ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ όταν προσπάθησε να προσεγγίσει τον χώρο του συνεδρίου τον εμπόδισαν ζητώντας του να δεσμευτεί ότι η κυβέρνηση θα πάρει πίσω το ΑΤΑΚ.

H ένταση συνεχίστηκε με τον υφυπουργό να αποχωρεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εν μέσω αποδοκιμασιών.

