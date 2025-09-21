Βόρεια Συρία: Επτά άμαχοι νεκροί σε βομβαρδισμό δυνάμεων της de facto κυβέρνησης εναντίον κουρδικής περιοχής

Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΥΡΙΑ ΔΡΟΥΖΟΙ

Επτά άμαχοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο (20/9) σε βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν από δυνάμεις της de facto κυβέρνησης στη βόρεια Συρία, περιοχή όπου ξέσπασαν συγκρούσεις με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), τον ένοπλο βραχίονα των κουρδικών αρχών, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως σκότωσε στέλεχος του ISIS στη Συρία

Πέντε γυναίκες και δυο παιδιά σκοτώθηκαν στο χωριό Ουμ Τίνα, κοντά στη Ντέιρ Χαφέρ, στην επαρχία του Χαλεπιού, στους βομβαρδισμούς από «μέλη του συριακού στρατού», σημείωσε η ΜΚΟ.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό στην περιοχή εδώ και μήνες, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Αφότου οι δυνάμεις ισλαμιστικών οργανώσεων ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, οι νέες de facto αρχές και οι ΣΔΔ έκλεισαν τον Μάρτιο συμφωνία που προέβλεπε τη συγχώνευση των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών της κουρδικής αυτόνομης διοίκησης του βορρά στους εθνικούς θεσμούς.

Όμως διαφωνίες ανάμεσα στα δυο μέρη καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, με τους Κούρδους να αξιώνουν σύστημα διακυβέρνησης που θα διατηρεί μέρος της αυτονομίας που διέθεταν de facto επί προηγούμενου καθεστώτος και τη Δαμασκό να αρνείται «κάθε μορφή» αποκέντρωσης.

Η περιοχή όπου βρίσκεται η Ντέιρ Χαφέρ, πάνω στη γραμμή που χωρίζει τον στρατό της νέας εξουσίας στη Δαμασκό και τις ΣΔΔ, έχει μετατραπεί σε θέατρο σποραδικών εχθροπραξιών ανάμεσά τους, σημείωσε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Το Παρατηρητήριο, οργάνωση με έδρα τη Βρετανία η οποία βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε νωρίτερα χθες «εχθροπραξίες» στην περιοχή στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν «drones και βαριά όπλα», αφού ο στρατός έβαλε στο στόχαστρο θέσεις των ΣΔΔ.

Οι ΣΔΔ, που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, ανέφεραν σε δική τους ανακοίνωσε ότι «παρατάξεις πιστές στην Τουρκία που πρόσκεινται στην κυβέρνησης της Δαμασκού» εξαπέλυσαν πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυροβολικό «στοχοποιώντας εσκεμμένα σπίτια αμάχων».

Έδωσαν τον ίδιο απολογισμό θυμάτων, έκαναν λόγο για επτά νεκρούς, ανάμεσά τους δυο παιδιά.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια τη 12η Σεπτεμβρίου ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα αναγνώρισε πως το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τις συνεχίζεται κι επιβεβαίωσε την παρέμβαση ξένων μεσολαβητών. Διαβεβαίωσε πως έκανε παραχωρήσεις για να αποφευχθεί επανέναρξη των μαχών στη χώρα.

Οι ΣΔΔ, με υποστήριξη πολυεθνικού συνασπισμού υπό την Ουάσιγκτον, διαδραμάτισαν ρόλο – κλειδί στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη συριακή επικράτεια, που είχε αποτέλεσμα την ήττα του κινήματος αυτού στη χώρα το 2019. Οι τομείς που ελέγχουν είναι de facto αυτόνομοι.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί οι άνδρες έχουν πρωινές στύσεις – Τι σημαίνει αν δεν έχετε, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Ντεκαπάζ: 8 σημάδια ότι έχει καταστρέψει τα μαλλιά σας – Πώς να τα σώσετε

Έλεγχοι και ψηφιακά εργαλεία στη… μάχη κατά της φοροδιαφυγής – Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025

Θετική η σεζόν για τον ελληνικό τουρισμό: Άνοδος αφίξεων και έσοδα 12,1 δισ. ευρώ – Αναμένεται δυναμική συνέχεια τον Σεπτέ...

Apple: Ενημερώστε τώρα τις συσκευές σας για να διορθώσετε δεκάδες ευπάθειες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:00 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ διαμηνύει πως θα γίνουν «άσχημα πράγματα» αν το Αφγανιστάν δεν «δώσει πίσω» τη βάση Μπάγραμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Σάββατο (20/9) πως αν η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο ...
01:30 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: ΗΠΑ: Η χρέωση για τη βίζα εργασίας H-1B θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις

Το τέλος των 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας H-1B στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία χρησιμοπο...
23:39 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Le Monde: Γιατί είναι επιτακτικό να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης

Η Γαλλία, η Βρετανία και άλλες χώρες ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης, ω...
22:48 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους κατά του πολέμου στην Γάζα – Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των IDF

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Ισραήλ διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα το βράδυ του Σαββάτου ζητώντας...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος