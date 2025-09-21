Βρετανία: «Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης δεν θα οδηγήσει αυτομάτως και στη δημιουργία του», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει «εν μια νυκτί» στην ύπαρξή του, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Οποιοδήποτε βήμα για την αναγνώρισή του αφορά στο ότι θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανές τις προοπτικές για μια λύση δύο κρατών», σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο Sky News, κατά τις οποίες πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, θα λάβει απόφαση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αργότερα σήμερα.

Ο Στάρμερ δήλωσε τον Ιούλιο ότι η Βρετανία θα αναγνώριζε κράτος της Παλαιστίνης, εκτός αν το Ισραήλ κατέληγε σε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς, επέτρεπε περισσότερη βοήθεια να εισέλθει στη Γάζα και καθιστούσε σαφές ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και δεσμευόταν σε ειρηνευτική διαδικασία που να έφερνε μια «λύση δύο κρατών» – ενός παλαιστινιακού που θα συνυπάρχει δίπλα στο Ισραήλ.

«Από την ανακοίνωση αυτή τον Ιούλιο, στην πραγματικότητα, με την επίθεση στο Κατάρ, μια κατάπαυση του πυρός έχει σε αυτό το στάδιο ναυαγήσει και οι προοπτικές είναι ζοφερές», σημείωσε ο Λάμι, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ προχώρησε επίσης με σχέδιο εποικισμού.

