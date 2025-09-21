Μαχμούντ Αμπάς: Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από το Λονδίνο είναι ένα βήμα προς μια «διαρκή» ειρήνη

Μαχμούντ Αμπάς
Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία ενός παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

Μαχμούντ Αμπάς: Ιστορική και θαρραλέα η απόφαση του Καναδά να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

