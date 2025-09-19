Τραγωδία στη Λάρισα: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο – ΦΩΤΟ

Σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής 19/9, σημειώθηκε ένα θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Λάρισα και συγκεκριμένα στον δρόμο Λάρισας – Αγιάς όπου ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του και τρία άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Πώς έγινε το τροχαίο

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ηλικιωμένος επιχείρησε να στρίψει στη διασταύρωση προς Ανάβρα Αγιάς στο ύψος των Ψυγείων Παπαστέργιου και τότε συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από Λάρισα προς Αγιά.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο απολογισμός του τροχαίου είναι ο θάνατος ενός ηλικιωμένου από τη Λάρισα και ο τραυματισμός άλλων τριών ατόμων.

Στο σημείο της σφοδρής σύγκρουσης έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφέρουν στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας του τραυματίες, καθώς και η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για το θανατηφόρο τροχαίο.