Σωκράτης Φάμελλος: «Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της»

«Δεν μπορούν να προοδεύσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια τα νοικοκυριά, όταν ευημερούν τα καρτέλ και συνεχίζει η κυβέρνηση τη φοροεπιδρομή», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας σε σύσκεψη με εκπροσώπους επαγγελματικών ομοσπονδιών και φορέων, ενόψει της παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ, η οποία φιλοξενήθηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Υποστήριξε πως η κυβέρνηση «έχει αποσταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, λόγω της οικονομίας, των σκανδάλων, της διαφθοράς, της κατάστασης στην Υγεία και την Παιδεία» και πρόσθεσε πως «κάποιες φοροαπαλλαγές δεν αρκούν για να διορθώσουν ή να επιλύσουν το μεγάλο θέμα της ανάπτυξης της χώρας μας».

«Αν ο κ. Μητσοτάκης μιλήσει για φοροαπαλλαγές, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τις κάνει για να αποφύγει το πολιτικό κόστος, και δεύτερον, ότι έχει οργανώσει μια φοροεπιδρομή, την οποία έρχεται να απαλύνει, αφού πρώτα έχει πλήξει ισχυρά τις παραγωγικές τάξεις και τα νοικοκυριά» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έδωσε έμφαση στα πολύ χαμηλά εισοδήματα που καταγράφονται για τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, επαγγελματίες, επιστήμονες, εμπόρους, καθώς και στη μείωση του τζίρου της αγοράς, που συνδέεται με τη χαμηλή αγοραστική δύναμη και την πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής, πρώτων υλών, ενέργειας και τραπεζικών προϊόντων, την ώρα που ο πολύ μεγάλος πλούτος «μένει ανέγγιχτος».

«Τα ολιγοπώλια και τα καρτέλ καταγράφουν προκλητικά κέρδη. 4,7 δισ. οι τράπεζες, 1,8 δισ. η ΔΕΗ, ενώ έχουμε και 6 δισ. υπερπλεόνασμα από τη φορολογία. Όλα αυτά τα λεφτά έφυγαν απ’ την αγορά» τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της ερήμωσης της υπαίθρου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε ειδική αναφορά στις προτάσεις του κόμματος για τη μείωση του ΦΠΑ (και τον μηδενισμό του για βασικά προϊόντα), τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης, την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, την αύξηση του ορίου για απαλλαγή απόδοσης του ΦΠΑ, τις 120 δόσεις ως οριζόντιο εργαλείο ρύθμισης οφειλών (με δυνατότητα κουρέματος σε τόκους ή/και κεφάλαιο) την άμεση απελευθέρωση των τραπεζικών λογαριασμών όταν ρυθμίζονται τα χρέη και την αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα για πρώτη κατοικία, επιχειρηματική στέγη και αγροτική επαγγελματική στέγη και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Επίσης, πρόσθεσε ότι σε τράπεζες και ενέργεια πρέπει να υπάρχει ισχυρή δημόσια παρουσία, ώστε μια ισχυρή Πολιτεία να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα καρτέλ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο και για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης, αφού το υφιστάμενο «πέρασε και δεν έφτασε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

Παράλληλα, επανέλαβε τις προτάσεις του κόμματος για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, για τη 13η σύνταξη, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς.

Στη σύσκεψη, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Αθήνας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, την Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, την Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής, τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών, την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Πρακτόρων ΟΠΑΠ, την Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Περιπτερούχων.