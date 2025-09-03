Γιάννης Βαρδής: Δημοσίευσε την πιο γλυκιά φωτογραφία με την 9 ετών κόρη του

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιάννης Βαρδής
Φωτογραφία: Instagram/giannisvardis

Ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφίδα έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, με τα δύο τους παιδιά. Το ζευγάρι το 2016 καλωσόρισε στον κόσμο την κόρη του Κατερίνα, ενώ το 2019 γεννήθηκε ο γιος τους Αντώνης.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9), ο Γιάννης Βαρδής δημοσίευσε μία πολύ όμορφη και τρυφερή φωτογραφία με την 9 ετών Κατερίνα.

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο πατέρας και κόρη κάθονται σε διπλανές καρέκλες. Ο τραγουδιστής έχει ενώσει το κεφάλι του με αυτό του παιδιού του και ενώ κοιτάζονται χαμογελούν.

Γιάννης Βαρδής

Μιλώντας για τα παιδιά του και τα social media, ο Γιάννης Βαρδής είχε πει το 2021 σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα: «Δεν έχουμε θέμα να φαίνονται στα social media. Τώρα αν υπάρχει μια επικινδυνότητα μέσα στα χρόνια, εύχομαι να μην είναι τόσο ακραίο. Μοιραζόμαστε κάποιες ωραίες στιγμές και θέλουμε να φαίνονται τα παιδιά. Έχει αλλάξει η ζωή μου γιατί δεν ήξερα αν θα ήμουν καλός μπαμπάς. Θα μπορούσα να πω πως έχω γεννηθεί για αυτό το πράγμα, αλλά αυτό ήρθε στην πορεία. Πριν έρθουν τα παιδιά στη ζωή μου δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Δεν θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν λάθη που έχω ζήσει εγώ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

Συνεδρίαση ΚΥΣΟΙΠ: Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας – Οι 5 άξονες παρεμβάσεων

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: Επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Καφέ προς τον Πρωθυπουργό – Τι αναφέρει

Το Google Vids αποκτά AI avatars και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:20 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Δεν σέβονται οι νέοι τραγουδιστές, εγώ το έχω νιώσει αυτό…»

Καλεσμένοι στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν το πρωί της Τετάρτη...
22:08 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Σάκης Κατσούλης: «Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής» – Η νέα ανάρτηση για το πρόβλημα υγείας του

Πριν από λίγες ώρες ο Σάκης Κατσούλης μέσα από ένα story του στο Instagram, είχε κάνει γνωστό ...
21:51 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Νατάσσα Μποφίλιου για το βίντεο με τον πατέρα της: «Είναι το μόνο πράγμα που με πλήγωσε βαθιά και με στεναχώρησε»

Το απόγευμα της Τετάρτης (3/9), η Νατάσσα Μποφίλιου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμ...
20:41 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – «Τίποτα δεν είναι δεδομένο…»

Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, στον λογαριασμό της στο Instagram το βρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος