Γιάννης Βαρδής: Δημοσίευσε την πιο γλυκιά φωτογραφία με την 9 ετών κόρη του

Ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφίδα έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, με τα δύο τους παιδιά. Το ζευγάρι το 2016 καλωσόρισε στον κόσμο την κόρη του Κατερίνα, ενώ το 2019 γεννήθηκε ο γιος τους Αντώνης.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9), ο Γιάννης Βαρδής δημοσίευσε μία πολύ όμορφη και τρυφερή φωτογραφία με την 9 ετών Κατερίνα.

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο πατέρας και κόρη κάθονται σε διπλανές καρέκλες. Ο τραγουδιστής έχει ενώσει το κεφάλι του με αυτό του παιδιού του και ενώ κοιτάζονται χαμογελούν.

Μιλώντας για τα παιδιά του και τα social media, ο Γιάννης Βαρδής είχε πει το 2021 σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα: «Δεν έχουμε θέμα να φαίνονται στα social media. Τώρα αν υπάρχει μια επικινδυνότητα μέσα στα χρόνια, εύχομαι να μην είναι τόσο ακραίο. Μοιραζόμαστε κάποιες ωραίες στιγμές και θέλουμε να φαίνονται τα παιδιά. Έχει αλλάξει η ζωή μου γιατί δεν ήξερα αν θα ήμουν καλός μπαμπάς. Θα μπορούσα να πω πως έχω γεννηθεί για αυτό το πράγμα, αλλά αυτό ήρθε στην πορεία. Πριν έρθουν τα παιδιά στη ζωή μου δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Δεν θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν λάθη που έχω ζήσει εγώ».