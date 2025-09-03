Νατάσσα Μποφίλιου για το βίντεο με τον πατέρα της: «Είναι το μόνο πράγμα που με πλήγωσε βαθιά και με στεναχώρησε»

Το απόγευμα της Τετάρτης (3/9), η Νατάσσα Μποφίλιου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε και στο βίντεο που είχε κυκλοφορήσει με τον πατέρα της τον Ιούνιο και εξομολογήθηκε πως τα σχόλια που ακολούθησαν την πλήγωσαν βαθιά.

Μιλώντας για το συγκεκριμένο περιστατικό, η Νατάσσα Μποφίλιου εξήγησε πως: «Ο μπαμπάς μου είναι ένας φοβερός τύπος. Το λέω συχνά στις συνεντεύξεις μου, ότι τους γονείς μου τους εκτιμώ, τους λατρεύω και έχουμε μια σχέση πέραν της γονεϊκής. Έχουμε μια σχέση που δεν είναι μόνο οι γονείς μου. Είναι κολλητοί μου! Με τον μπαμπά μου κάνουμε διακοπές μαζί, έχουμε μια σχέση βαθιάς οικειότητας.

Νομίζω ότι κάποιος αν δει αυτό το βίντεο και αν έχει μία σχέση με την οικογένειά του, ξέρει ότι είναι κάτι που συμβαίνει στους ανθρώπους… Εμείς μεταξύ μας έχουμε πει και πολύ χειρότερα. Ήταν μία πράξη οικειότητας, γλυκιά, δεν ήταν κανένας παπαράτσι αυτός που το τράβηξε, “έφυγε” από τα δικά μου social media, γιατί ήταν κάτι που ήταν χαριτωμένο. Δεν έχει σημασία, αλλά για την ιστορία να πω ότι είχαμε ήδη βγάλει φωτογραφία όλοι μαζί».

«Απ’ όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί, το μόνο πράγμα που με έχει στεναχωρήσει και με πλήγωσε βαθιά είναι αυτό. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν διστάζουν για το αφήγημα τους να σύρουν ακόμη και τη σχέση μιας κόρης με τον πατέρα της μέσα στη λάσπη. Αυτό είναι κάτι φοβερό.

Πήρα τηλέφωνο τον μπαμπά μου, πάρα πολύ στεναχωρημένη, είχα πάθει σοκ… Τον πήρα και μου λέει “περνάω τέλεια”, γιατί θα πήγαινα για φαγητό στο σπίτι, μαζευτήκαμε μετά και φάγαμε. Έμπαινε στα προφίλ και έγραφε: “Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου συμπαραστέκεστε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τα λόγια σας είναι βάλσαμο στην καρδιά μου”», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Ακόμα, η Νατάσσα Μποφίλιου είπε ότι: «Άρχισε να στεναχωριέται όταν είδε πόσο στεναχωρήθηκα εγώ. Εγώ εντάξει, όλα αυτά τα έχω ζήσει, τα έχω ακούσει ξανά, πολύ χειρότερα, ψέματα, fake news… Είναι δεκάδες οι φορές που έχω διασυρθεί στη λάσπη. Αισθάνθηκα ότι έφερα τον μπαμπά μου μέσα σε αυτό, αλλά εντάξει είναι πολύ αλάνι, δεν τον νοιάζουν αυτά. Μου είπε ότι τον έκανα viral. “Δεν μου αξίζει να γίνω κάποια στιγμή viral στη ζωή μου;”, μου έλεγε. Με πλήγωσε πάρα πολύ, το λέω ειλικρινά. Είναι το μόνο πράγμα που με πλήγωσε βαθιά και με στεναχώρησε».