Ισραήλ: Ακροδεξιός υπουργός προτείνει να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη ως απάντηση στις αναγνωρίσεις του παλαιστινιακού κράτους

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του οφείλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Βρετανία.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία (…) επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας» (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη), ανέφερε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

O Γκβιρ είναι πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος “Otzma Yehudit”, το οποίο συμμετέχει στην κυβέρνηση Νετανιάχου και σε έναν βαθμό μπορεί να την εκβιάζει. Ο ίδιος δηλώνει οπαδός του ακροδεξιού ραβίνου Μέιρ Καχάνε.

