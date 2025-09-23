Γαύδος: Διασώθηκαν 145 μετανάστες από το Λιμενικό μέσα σε 24 ώρες 

Μετανάστες βάρκα

Σειρά επιχειρήσεων διάσωσης μεταναστών έλαβαν χώρα το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σήμερα (23/09) το πρωί, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex, εντόπισε και διέσωσε 36 μετανάστες επιβαίνοντες σε σκάφος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Χθες, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, καταγράφηκαν ακόμη δύο περιστατικά διάσωσης αλλοδαπών.

Στην πρώτη περίπτωση, σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου, διέσωσε 43 μετανάστες από λέμβο σε απόσταση 8 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Επίσης, άλλα 66 άτομα διασώθηκαν από λέμβο που βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και οδηγήθηκαν, επίσης, στο λιμάνι.

07:51 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/09) στον Βόλο, όπου ένας 20χρονος φ...
07:47 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βοιωτία: Κλειδωμένη στο σπίτι της παραμένει η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της – «Ντρέπομαι για την πράξη μου»

Κλειδωμένη στο σπίτι της είναι η 62χρονη που ομολόγησε ότι έθαψε την μητέρα της για να παίρνει...
07:16 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και 30άρια σήμερα – Πότε έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές σήμερα Τρίτη, 23 Σεπτεμ...
06:31 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (23/9) στην Αθήνα και σε άλλες 13 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
