Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας: Αυτοκίνητο κινείται με παλέτες δεμένες στην οροφή – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Νέο περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφεται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, ένα μικρό αυτοκίνητο κινείται επί της εθνικής, στο ρεύμα προς Λαμία, έχοντας δεμένο παλέτες στην οροφή.

Στο φωτογραφικό υλικό φαίνεται ότι στην σχάρα της οροφής του οχήματος, είναι δεμένες με σχοινιά τουλάχιστον 8 παλέτες. Μάλιστα ο «πύργος» γέρνει, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο για τους άλλους οδηγούς που κινούνται στον δρόμο, καθώς σε μία απότομη μανούβρα, οι παλέτες μπορεί να ελευθερωθούν και να βρεθούν στο οδόστρωμα.

Δείτε τις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

