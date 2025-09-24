Θεσσαλονίκη: Μπάζωνε κοίτη ρέματος για να κάνει… γήπεδο ποδοσφαίρου

Επέκτεινε την επιχείρησή του μπαζώνοντας κοίτη ρέματος και καταλαμβάνοντας δημόσια έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε η παράνομη και αυθαίρετη μετατόπιση – μεταβολή φυσικής κοίτης ρέματος και κατάληψη δημόσιας έκτασης, στην προέκταση της οδού Μακρυγιάννη, στην ευρύτερη περιοχή του Ευόσμου.

Για την υπόθεση, σύμφωνα με τη voria.gr, συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος ως υπεύθυνος και συνδιαχειριστής επιχείρησης, με χρήση μηχανημάτων έργων και ανατρεπόμενου φορτηγού, προέβη στην εκτέλεση εργασιών διάστρωσης δημόσιας έκτασης με χαλίκι, έκταση στην οποία βρισκόταν, προηγουμένως, κοίτη ρέματος με σκοπό την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Ο 38χρονος και τον Νοέμβριο του 2024, είχε προχωρήσει σε παράνομη και αυθαίρετη μετατόπιση – μεταβολή φυσικής κοίτης ρέματος, προς επέκταση όμορου αγροτεμαχίου συμφερόντων του και αντί να την επαναφέρει, σύμφωνα με εντολές συναρμόδιων Υπηρεσιών που διενήργησαν αυτοψίες, με συντονισμένες ενέργειες προχωρούσε σε κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου, καταλαμβάνοντας δημόσια έκταση.

Από τις ενέργειες αυτές, που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και άνευ σχετικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειοδοτήσεων, προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και της κοίτης διερχόμενου ρέματος, καθώς και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.