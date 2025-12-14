Γιώργος Μουκίδης: «Δεν μιλάμε με την Νατάσα Θεοδωρίδου – Μου είπε κάτι κοσμητικά επίθετα»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιώργος Μουκίδης στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί μουσικά με μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η τραγουδίστρια και ο συνθέτης πλέον δεν έχουν επαφές. Ο δημιουργός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (14/12), και εκεί μίλησε για την ερμηνεύτρια και τον λόγο που τους οδήγησε στο να μην επικοινωνούν.

Όταν ρωτήθηκε για το αν θα δουλέψει ξανά με την Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιώργος Μουκίδης απάντησε: «Δεν ξέρω, ρώτησέ την. Δεν μιλάμε με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Κάτι έχει γίνει, κάποια στιγμή που είχα ανεβάσει εγώ ένα post».

«Μια μέρα την πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσε και μου έστειλε σε δευτερόλεπτα screenshot τη δήλωσή μου αυτή και το post.Μου είπε κάτι κοσμητικά επίθετα. Εγώ μπορώ να τη βγάλω από τη ζωή μου, αυτή όμως με έχει στο στόμα της κάθε βράδυ. Αυτό είναι πολύ ωραίο, δηλαδή για εμένα είναι διασκεδαστικό πολύ!», εξήγησε στη συνέχεια ο συνθέτης.