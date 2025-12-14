Ναταλία Γερμανού: «Την ορφάνια την ένιωσα όταν πέθανε η γιαγιά μου»

Σύνοψη από το

  • Η Ναταλία Γερμανού υποδέχτηκε τον Δημήτρη Καπουράνη στην εκπομπή της.
  • Η παρουσιάστρια προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση, αναφέροντας πως «εγώ ένιωσα την ορφάνια όταν πέθανε η γιαγιά μου».
  • Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι η γιαγιά της ήταν το πρόσωπο που την είχε μεγαλώσει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ναταλία Γερμανού
Φωτογραφία: Instagram/natalia_germanou

Τον Δημήτρη Καπουράνη υποδέχτηκε την Κυριακή (14/12) στην εκπομπή της, η Ναταλία Γερμανού. Η παρουσιάστρια στη διάρκεια της συνέντευξης, προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση. Συγκεκριμένα, η οικοδέσποινα του «Καλύτερα δεν γίνεται» ανέφερε πως όταν πέθανε η γιαγιά της ένιωσε «την ορφάνια» και εξήγησε τον λόγο.

Συζητώντας με τον Δημήτρη Καπουράνη, η Ναταλία Γερμανού εξομολογήθηκε πως: «Επειδή και εγώ μεγάλωσα με την γιαγιά μου, όταν πέθανε η γιαγιά μου εκεί ένιωσα εγώ την ορφάνια!».

«Σαφώς και όταν πέθανε ο μπαμπάς μου. Αλλά την ορφάνια, το ξεκόλλημα αυτό της ρίζας, την ένιωσα όταν “έχασα” τη γιαγιά μου που με μεγάλωσε», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

20:16 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

