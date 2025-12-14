Ναταλία Γερμανού: «Την ορφάνια την ένιωσα όταν πέθανε η γιαγιά μου»

Τον Δημήτρη Καπουράνη υποδέχτηκε την Κυριακή (14/12) στην εκπομπή της, η Ναταλία Γερμανού. Η παρουσιάστρια στη διάρκεια της συνέντευξης, προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση. Συγκεκριμένα, η οικοδέσποινα του «Καλύτερα δεν γίνεται» ανέφερε πως όταν πέθανε η γιαγιά της ένιωσε «την ορφάνια» και εξήγησε τον λόγο.

Συζητώντας με τον Δημήτρη Καπουράνη, η Ναταλία Γερμανού εξομολογήθηκε πως: «Επειδή και εγώ μεγάλωσα με την γιαγιά μου, όταν πέθανε η γιαγιά μου εκεί ένιωσα εγώ την ορφάνια!».

«Σαφώς και όταν πέθανε ο μπαμπάς μου. Αλλά την ορφάνια, το ξεκόλλημα αυτό της ρίζας, την ένιωσα όταν “έχασα” τη γιαγιά μου που με μεγάλωσε», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.