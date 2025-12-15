Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Ο γιος τους ανακρίνεται για τη δολοφονία τους – Η γνωριμία του ζευγαριού που επηρέασε το τέλος της ταινίας «When Harry Met Sally»

Ο θάνατος του διάσημου, αγαπητού και απόλυτα επιτυχημένου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, έχει συγκλονίσει το Χόλιγουντ και τη βιομηχανία του κινηματογράφου ευρύτερα.

Σύμφωνα με πολλές πηγές που μίλησαν με μέλη της οικογένειας και επικαλείται το περιοδικό People, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ δολοφονήθηκαν από τον γιο τους, Νικ, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις αναφορές αυτές.

Στις 14 Δεκεμβρίου, περίπου στις 15:30 τοπική ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD) κλήθηκε σε ένα σπίτι για παροχή ιατρικής βοήθειας. Κατά την άφιξή τους, βρήκαν έναν άνδρα 78 ετών και μια γυναίκα 68 ετών νεκρούς. Πηγές επιβεβαίωσαν ότι τα θύματα ήταν οι Ρομπ και Μισέλ Ράινερ.

Ανθρωποκτονία

Η κόρη τους, Ρόμι, που μένει απέναντι, έκανε τη φρικτή ανακάλυψη όταν επισκέφθηκε το σπίτι τους.

Πηγές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο 32χρονος Νικ Ράινερ ανακρίνεται από τις αρχές, χωρίς να έχει γίνει κάποια σύλληψη μέχρι στιγμής.

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός με καριέρα που περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο αγαπημένες ταινίες του Χόλιγουντ, όπως τα «This Is Spinal Tap» (1984), «Stand by Me» (1986), «The Princess Bride» (1987), «When Harry Met Sally…» (1989), «Misery» (1990) και «A Few Good Men» (1992).

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την ξαφνική απώλεια και ζητάμε ιδιωτικότητα σε αυτήν την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Πριν από λίγες ημέρες, η Ρόμι Ράινερ είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για «την οικογένεια και την υγεία της» και πρόσφατα μοιράστηκε φωτογραφίες της με τον πατέρα της, Ρομπ, στη θάλασσα.

Εκτός από τον Νικ, έχουν ακόμα έναν γιο, τον Τζέικ Ράινερ, δημοσιογράφος στο Χιούστον του Τέξας. Ο Ρομπ είχε επίσης υιοθετήσει μια κόρη, την Τρέισι Ράινερ, με την πρώτη του σύζυγο Πένι Μάρσαλ, που πέθανε το 2018 σε ηλικία 75 ετών από επιπλοκές του διαβήτη.

Γείτονας του ζευγαριού ανέφερε στο ABC7 ότι οι Λάρι Ντέιβιντ και Μπίλι Κρίσταλ, που πρωταγωνίστησαν στην κλασική ρομαντική κομεντί του Ράινερ «When Harry Met Sally…», επισκέφθηκαν χωριστά τον τόπο του εγκλήματος, με τον Κρίσταλ να φαίνεται «σαν να επρόκειτο να κλάψει».

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Καρεν Μπας, δήλωσε: «Είμαι συντετριμμένη από τον θάνατο των Ράινερ. Πρόκειται για μια καταστροφική απώλεια για την πόλη και τη χώρα μας. Οι συνεισφορές του Ρομπ Ράινερ αντηχούν σε όλη την αμερικανική κουλτούρα και κοινωνία, και βελτίωσε αναρίθμητες ζωές μέσω του δημιουργικού του έργου και της υπεράσπισης της κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης».

Νικ Ράινερ: Ο εθισμός στα ναρκωτικά και η σχέση με τον πατέρα του

Σε συνέντευξη του 2016, ο Νικ Ράινερ μίλησε για την πολυετή μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά, που ξεκίνησε στην εφηβεία του και τον οδήγησε σε περιόδους όπου ήταν άστεγος.

Το χάος αυτής της περιόδου αποτέλεσε μερικώς τη βάση για την ημι-αυτοβιογραφική ταινία «Being Charlie», που έγραψε μαζί με τον πατέρα του. Ο ίδιος είχε δηλώσει: «Τώρα, είμαι σπίτι εδώ και πολύ καιρό και έχω επανέλθει στη ζωή στο Λος Άντζελες και κοντά στην οικογένειά μου».

Ο Νικ Ράινερ είναι σεναριογράφος, έχοντας μεγαλώσει σε σετ ταινιών που σκηνοθετούσε ο πατέρας του.

Η σχέση πατέρα-γιου ήταν περίπλοκη, αν και υπήρξε κάποια συμφιλίωση κατά τα γυρίσματα του «Being Charlie», με τον Ρομπ να έχει μιλήσει για την αίσθηση αδυναμίας που ένιωθε κατά τα «σκοτεινά» χρόνια του γιου του.

Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα τις πρόσφατες αλληλεπιδράσεις τους για να διαπιστώσουν αν το παρελθόν έπαιξε ρόλο στα τραγικά γεγονότα της Κυριακής.

Από την τηλεόραση στον κινηματογράφο

Ο Ρομπ Ράινερ έγινε διάσημος με το ρόλο του Μάικ στην τηλεοπτική sitcom σειρά «All in the Family» του Νόρμαν Λιρ.

Γεννήθηκε το 1947 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, γιος του θρυλικού κωμικού Καρλ Ράινερ και της ηθοποιού-τραγουδίστριας Εστέλ Λεμπόστ.

Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ γνωρίστηκαν όταν αυτός σκηνοθέτησε το «When Harry Met Sally…» και παντρεύτηκαν το 1989, αποκτώντας τρία παιδιά: τους Τζέικ, Νικ και Ρόμι.

Ο Ρομπ Ράινερ έχει δηλώσει ότι ο έρωτάς του με τη Μισέλ επηρέασε την ταινία «When Harry Met Sally…», η οποία αρχικά είχε διαφορετικό τέλος, αλλά η συνάντησή τους άλλαξε τη ροή της ιστορίας και έφερε τον γνωστό «γλυκό» επίλογο με τον γάμο των χαρακτήρων.

Η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ήταν επιτυχημένη παραγωγός, ηθοποιός και φωτογράφος, συνεργαζόμενη με τον Ρομπ σε πολλά από τα πιο γνωστά του έργα.

Κύμα συλλυπητήριων

Η κοινότητα της ψυχαγωγίας και όχι μόνο έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ.

Ο Ελάιτζα Γουντ έγραψε: «Είμαι συγκλονισμένος από τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της υπέροχης γυναίκας του Μισέλ. Πολύ αγάπη στα παιδιά και την οικογένειά τους».

Horrified to hear of the passing of Rob Reiner and his wonderful wife Michelle. So much love to their kids and family. — Elijah Wood (@elijahwood) December 15, 2025



Ο Τζον Κράιερ σχολίασε: «Τρομερό. Δεν πίστευα ότι η μέρα θα μπορούσε να γίνει χειρότερη».

«Θρηνώ την απώλεια του αγαπημένου μου σκηνοθέτη. Το “A Few Good Men” είναι ο λόγος που έγινα ηθοποιός, και η φιλμογραφία του Ρομπ πίσω από την κάμερα είναι ο λόγος που θέλω να σκηνοθετώ», δήλωσε ο Πολ Γουόλτερ Χάουζερ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paul Walter Hauser (@paulwhausergram)



Ο Τζος Γκαντ έγραψε: «Ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ ήταν δύο από τις πιο ευγενικές ψυχές που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Αυτός νοιαζόταν για όσους δεν είχαν φωνή. Αυτή η απώλεια είναι καταστροφική».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Josh Gad (@joshgad)



Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε: «Η Μισέλ και εγώ είμαστε συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της αγαπημένης του συζύγου, Μισέλ. Τα επιτεύγματα του Ρομπ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μας χάρισαν μερικές από τις πιο αγαπημένες μας ιστορίες».