Ισπανία: Επιβολή προστίμου 64 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα Airbnb

  • Η ισπανική κυβέρνηση επέβαλε πρόστιμο 64 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα Airbnb για τη δημοσίευση αγγελιών για απαγορευμένες κατοικίες, μια παράβαση που χαρακτηρίσθηκε «σοβαρή» εν μέσω στεγαστικής κρίσης.
  • Οι πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης κατοικίας προκαλούν ζωηρή πολεμική στην Ισπανία, καθώς πολλοί κάτοικοι τους καταλογίζουν ότι συμβάλλουν στην εκτίναξη των ενοικίων, ειδικά στις μεγάλες τουριστικές πόλεις.
  • Απέναντι στην έκρηξη της οργής, οι τοπικές αρχές σε πολλές περιοχές έχουν ανακοινώσει μέτρα, όπως η δημοτική αρχή της Βαρκελώνης που υποσχέθηκε να μην ανανεώσει τις άδειες μίσθωσης για περίπου 10.000 τουριστικά καταλύματα.
Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου 64 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα Airbnb για την δημοσίευση αγγελιών για απαγορευμένες κατοικίες, μία παράβαση που χαρακτηρίσθηκε «σοβαρή» την ώρα που η Ισπανία περνά στεγαστική κρίση.

Στην Ισπανία, οι πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης κατοικίας προκαλούν ζωηρή πολεμική, κυρίως στις μεγάλες τουριστικές πόλεις όπου πολλοί κάτοικοι τους καταλογίζουν ότι συμβάλλουν στην εκτίναξη των ενοικίων.

Η Airbnb οφείλει να καταβάλει πρόστιμο 64.055.311 ευρώ το οποίο είναι «οριστικό», διευκρινίζει σε ανακοίνωση το υπουργείο Κατανάλωσης προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει στο εξής «να διορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις απαλείφοντας τα παράνομα περιεχόμενα».

«Χιλιάδες οικογένειες ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης, ενώ ορισμένοι πλουτίζουν χάρη σε οικονομικά μοντέλα που εκδιώκουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους», εξηγεί στην ανακοίνωση ο υπουργός Κατανάλωσης, Πάβλο Μπουστιντούι.

«Στην Ισπανία, καμία εταιρεία, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων».

Η Ισπανία υποδέχθηκε το 2024 94 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμό ρεκόρ, γεγονός που την καθιστά δεύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως μετά τη Γαλλία. Αυτό το ρεκόρ μπορεί να ξεπερασθεί κατά το 2025.

Αλλά αν ο τουρισμός είναι ο κινητήρας της οικονομίας, πολλοί Ισπανοί καταγγέλλουν τη ανεπάρκεια των υποδομών, την εξαφάνιση των παραδοσιακών επιχειρήσεων που έχουν αντικατασταθεί από τουριστικά καταστήματα και κυρίως την εκτίναξη των τιμών των ενοικίων αφού οι ιδιοκτήτες στρέφονται προς την τουριστική μίσθωση, κυρίως μέσω της Airbnb, σαφώς περισσότερο προσοδοφόρα.

Απέναντι στην έκρηξη της οργής, οι τοπικές αρχές σε πολλές περιοχές έχουν ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες μέτρα, ανάλογα με τους περιορισμούς που επέβαλε η δημοτική αρχή της Βαρκελώνης που υποσχέθηκε να μην ανανεώσει τις άδειες μίσθωσης για περίπου τις 10.000 τουριστικά καταλύματα οι οποίες λήγουν τον Νοέμβριο 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

