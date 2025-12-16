e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Το χρηματικό ποσό 1.462.243.998,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,

σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τέως ΟΑΕΕ,

από σήμερα, 15 Δεκεμβρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: