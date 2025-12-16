e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Σύνοψη από το

  • Το χρηματικό ποσό των 1.462.243.998,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026, ενώ σήμερα 15 Δεκεμβρίου πληρώνονται παροχές του τέως ΟΑΕΕ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 174.083.000 ευρώ σε πάνω από 535.000 δικαιούχους, καλύπτοντας επιδόματα ανεργίας, δώρα Χριστουγέννων, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Το χρηματικό ποσό 1.462.243.998,92 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 3.086.186 δικαιούχων, έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,
  • σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τέως ΟΑΕΕ,
  • από σήμερα, 15 Δεκεμβρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

07:12 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

06:28 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

06:08 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

03:33 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

