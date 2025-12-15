Χαλκιδική: Πώς δρούσαν οι αστυνομικοί που συνελήφθησαν για κλήσεις που δεν έκοβαν – Η «ετήσια συνδρομή» για τα μπλόκα της Τροχαίας και οι «δωρεές»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το αμαρτωλό τμήμα Τροχαίας στην Χαλκιδική, που αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ. Τρεις αστυνομικοί συνελήφθησαν για δωροληψία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ο διοικητής του τμήματος και άλλοι 25 συνάδελφοί τους.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να «λαδώνονταν» με μετρητά αλλά και σε είδος, προκειμένου να μην κόψουν κλήσεις ή για να τις σβήσουν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, είχαν ορίσει και ετήσια συνδρομή για όσους ήθελαν να μαθαίνουν πού θα στηθούν τα μπλόκα της Τροχαίας.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι κατηγορούμενοι φέρονται να λάμβαναν χρηματικά ποσά, οικοδομικά υλικά για τις ανακαινίσεις των σπιτιών τους, ελαστικά για τα αυτοκίνητά τους, κινητά τηλέφωνα, αλκοολούχα ποτά, μέχρι και δωρεάν διακοπές σε πολυτελή ξενοδοχεία κατηγορούνται ότι αποκόμισαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Μουδανιών, οι οποίοι συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση. Οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως είχαν βάλει στο «κόλπο» και άλλους συναδέλφους τους από κοντινά τμήματα.

«Σταμάτησε επίτηδες δυο φορτηγά, τους βρήκε παραβάσεις και το μεσημέρι βλέπω να ανεβαίνει ένα φορτηγό τίγκα μέχρι επάνω τούβλα και τσιμέντο. Της έκανε δώρο ένα φορτηγό», λέει φερόμενο ως μέλος της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 38χρονος υπαστυνόμος και η 34χρονη αρχιφύλακας και αστυφύλακας, είχαν μπει στο στόχαστρο των συναδέλφων τους από τον Φεβρουάριο. Κατηγορούνται ότι είτε απαιτούσαν ανταλλάγματα για να μην βεβαιώσουν αληθινές ή ψεύτικες παραβάσεις είτε έκαναν τα στραβά μάτια, έναντι αμοιβής. Από την θέση απομακρύνθηκε και ο διοικητής για συνέργεια.

Υπαστυνόμος: «Ήταν για άλλη παράβαση κι εγώ του έγραψα άλλη»

«Ήταν για άλλη παράβαση κι εγώ του έγραψα άλλη» Διοικητής: «Εντάξει».

Η καταγγελία

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν ένας οδηγός φορτηγού κατήγγειλε ενόρκως στις 11 Φεβρουαρίου 2025 ότι ο υπαστυνόμος, προκειμένου να μην του βεβαιώσει πρόστιμο 850 ευρώ για τον ταχογράφο, του έδωσε γραμμένο σε ένα χαρτάκι το ΙΒΑΝ του προσωπικού του τραπεζικού λογαριασμού.

«Μου έδωσε ένα απόκομμα χαρτιού όπου ήταν γραμμένο χειρόγραφα το ΙΒΑΝ και μου είπε: “βάλε μέσα ό,τι νομίζεις, δες το σαν φιλανθρωπία”», λέει ο καταγγέλλων οδηγός του φορτηγού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάποιες φορές για τα χρήματα είχαν ως πρόσχημα την δωρεά αστυνομικού εξοπλισμού και ιματισμού.

Με άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και των τραπεζικών λογαριασμών τους αλλά και με φυσική παρακολούθηση, τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων διαπίστωσαν ότι σε 95 περιπτώσεις δωροδοκήθηκαν, σε 3 περιπτώσεις δεν συνέλαβαν ως όφειλαν παραβάτες, σε 51 περιπτώσεις νόθευσαν στοιχεία παραβάσεων, 63 φορές δεν βεβαίωσαν παραβάσεις, ενώ σε 7 περιπτώσεις παραβίασαν το υπηρεσιακό απόρρητο.

Εκτός από τις τυχαίες «καταδρομικές», οι τρεις αστυνομικοί φέρονται να είχαν και σταθερούς πελάτες. Έπαιρναν δηλαδή σταθερά ωφελήματα όλον τον χρόνο για να ενημερώνουν για το πότε και πού στήνονται μπλόκα από την υπηρεσία τους.

Για τον διοικητή της Τροχαίας

Ερευνάται και η σύζυγός του, που είναι επίσης αστυνομικός. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, οι «αδιάφθοροι» ερευνούσαν επί τρεις μήνες το ζευγάρι, που, σύμφωνα με πληροφορίες είχε και «πελατολόγιο». Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ζευγαριού έχουν «παγώσει», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ποσά στους λογαριασμούς τους, τα οποία έχουν λάβει με παράνομες δραστηριότητες.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν κάποιοι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί στο κύκλωμα, που ζητούσαν από οδηγούς φορτηγών να τους δίνουν κάποιες ετήσιες συνδρομές, δηλαδή τους έλεγαν πως «αν μας δίνετε κάποια χρήματα κάθε μήνα σε βάθος χρόνου θα έχετε ετήσιες εξυπηρετήσεις από εμάς

Ερευνάται η συμμετοχή των συλληφθέντων αστυνομικών και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 ερευνάται η συμμετοχή των συλληφθέντων αστυνομικών και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Οι αρχές κοιτούν και σε άλλες κατευθύνσεις καθώς τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις προστασίας σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης. Το κουβάρι τώρα έχει αρχίσει και ξετυλίγεται, όπως επισημάνθηκε στο ρεπορτάζ.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από έναν χρόνο, στην ίδια περιοχή, γκρεμίστηκε και η Πολεοδομία για «γρηγορόσημα».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, συνελήφθησαν την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025, τρεις αστυνομικοί, ανάμεσα στους οποίους και ένας κατώτερος Αξιωματικός, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης λάμβαναν αθέμιτα ωφελήματα σχετικά με ψευδείς βεβαιώσεις και μη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, δωροδοκία, ψευδής βεβαίωση, κατάχρηση εξουσίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη -26- αστυνομικοί και -54- ιδιώτες.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μέλος της οργάνωσης φέρεται να απαίτησε ωφέλημα προκειμένου να μη βεβαιώσει τροχονομική παράβαση, με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας.

Ακολούθησε πολύμηνη προανακριτική έρευνα, κατά την οποία εφαρμόσθηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις, καθώς και οικονομική έρευνα, ενώ από την αξιολόγηση και ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025, προέβαιναν σε τέλεση εγκλημάτων σχετικά με την Υπηρεσία.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ανέπτυσσαν τη δράση τους σε τρία πεδία μέσω επιλεκτικών τροχονομικών ελέγχων, στοχεύοντας οδηγούς επαγγελματικών και λοιπών οχημάτων που, λόγω της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, είχαν τη δυνατότητα παροχής αθέμιτων ωφελημάτων.

Ειδικότερα, φέρεται να προχωρούσαν σε ελέγχους φορτηγών επιχειρήσεων, με τους ιδιοκτήτες των οποίων είχαν αθέμιτη συναλλακτική σχέση, σε οδηγούς οχημάτων που σχετίζονταν με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε φορτηγά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, προέβαιναν σε μη βεβαίωση ή σε ψευδή βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων, είτε άμεσα είτε μέσω ηθικής αυτουργίας αστυνομικών έτερων Υπηρεσιών, επιβάλλοντας σημαντικά ηπιότερες διοικητικές κυρώσεις από τις προβλεπόμενες, ενώ παράλληλα φέρεται να γνωστοποιούσαν σημεία διενέργειας τροχονομικών ελέγχων, ακυρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι, ως αντάλλαγμα για τις επίμεμπτες και αντίθετες προς τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ενέργειες, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν εδραιώσει σύστημα λήψης αθέμιτων ωφελημάτων από πρόσωπα που απολάμβαναν της προστασίας τους, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους.

Τα ωφελήματα αυτά αφορούσαν χρηματικά ποσά, τα οποία καταβάλλονταν με διάφορους τρόπους, ώστε να προσδίδεται επίφαση νομιμότητας, καθώς και την παροχή αγαθών, υλικών και υπηρεσιών σημαντικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων παροχών σε επιχειρήσεις, επαγγελματικών υπηρεσιών και λοιπών διευκολύνσεων, οι οποίες κάλυπταν προσωπικές ανάγκες των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο αθέμιτων συναλλακτικών σχέσεων.

Περαιτέρω, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε ότι ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας, χωρίς να είναι ενταγμένος στην εγκληματική ομάδα, είτε κατόπιν προτροπής των μελών της είτε για να εξυπηρετήσει δικές τους αθέμιτες σχέσεις, προχώρησε σε -15- περιπτώσεις στην επιστροφή στοιχείων κυκλοφορίας σε παραβάτες οδηγούς πριν τη λήξη της ποινής, ενώ σε –6- περιπτώσεις παρενέβη κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων προκειμένου αυτοί να παραλειφθούν και σε -22- περιπτώσεις ώστε να βεβαιωθούν ηπιότερες παραβάσεις.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, βεβαιώνονταν ψευδώς, σε παραβάτες οδηγούς αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, παραβάσεις για μη χρήση κράνους οδηγού που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πατίνι, αντί των πραγματικών επικίνδυνων παραβάσεων που διαπίστωναν.

Συνολικά, από τις έρευνες σε οικίες, οχήματα, στον επαγγελματικό χώρο των συλληφθέντων, καθώς και από την κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως αθέμιτα ωφελήματα – σχετιζόμενα με την υπόθεση:

-2.650- ευρώ,

-8- ελαστικά αυτοκινήτου,

-5- κινητά τηλέφωνα,

σετ οικοσυσκευής,

-2- αλεξίσφαιρα γιλέκα,

είδη αστυνομικού εξοπλισμού και υπηρεσιακός ιματισμός,

-19- φιάλες οινοπνευματωδών ποτών καθώς και

-1.700- πλαστικά μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό.

Πέραν των ανωτέρω, από την αυτοψία των χώρων όπου διενεργήθηκαν οι έρευνες, εντοπίστηκαν και πλήθος αθέμιτων ωφελημάτων με τη μορφή οικοδομικών υλικών ή ακόμα και σε μορφή υπηρεσιών παροχής οικοδομικών – τεχνικών εργασιών.

Επίσης, εντός κλειδωμένου ερμαρίου του Διοικητή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -15- πράξεις βεβαίωσης παράβασης με βεβαιωθείσες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για τις οποίες δεν είχαν εκδηλωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τη δίωξη των παραβατών.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχει διακριβωθεί η εμπλοκή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε -95- περιπτώσεις δωροληψίας – δωροδοκίας, εκ των οποίων σε -64- προέκυψε η λήψη ωφελήματος, -3- περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας, -51- περιπτώσεις ψευδών βεβαιώσεων – νοθεύσεων σε Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, -63- περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος ως προς τη μη βεβαίωση παραβάσεων, -7- περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου καθώς και -2- περιπτώσεις εμπορίας επιρροής.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.