Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία 5 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσίμων

Σύνοψη από το

  • Η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε στο πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας καυσίμων.
  • Οι εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο που συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται σε εκείνους που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις.
  • Για τους εργαζόμενους των εταιρειών έχει ληφθεί μέριμνα από την Αρχή για τη μισθοδοσία τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

οικονομία

Αντλία-Βενζινάδικο

Η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στο πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας καυσίμων.

Της Άννας Κανδύλη 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο που συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς.

Ο φερόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών διαθέτει πακιστανική και καναδική υπηκοότητα, και το όνομα του περιλαμβάνεται σε εκείνους που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι για τους εργαζόμενους έχει ληφθεί μέριμνα από την Αρχή για τη μισθοδοσία τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ECDC: Ο εμβολιασμός κατά γρίπης και COVID-19 μειώνει σημαντικά τις νοσηλείες

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

ΥΠΑΑΤ: Πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ – Ποιους αφορά

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Σήμερα η πρεμιέρα της νέας έκδοσης του Πληροφοριακού Συστήματος – Όσα δήλωσε η Νίκη Κεραμέως

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:55 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

«Εργάνη 2»: Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση – Από σήμερα η πιλοτική λειτουργία

Την Υπουργική Απόφαση η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τω...
15:29 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

ΥΠΑΑΤ: Πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ – Οι δικαιούχοι

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ θα πραγματοποιήσουν σήμερα πληρωμές ύψους 487,9 εκατ. ευρώ  σε 485.896 μο...
14:29 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,06% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ στο κλείσιμο του 2025

Αυξήθηκε κατά 1,06% ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ  το 12μηνο (Δεκεμβρίου 2024-Νοεμ...
13:31 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε»

Η ψηφιακή πρόοδος της χώρας «αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα