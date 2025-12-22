Οχάιο: Ύποπτος για κλοπή τράβηξε όπλο κατά αστυνομικού και προσπάθησε να τον πυροβολήσει – Δείτε το βίντεο

Σοκ προκαλεί βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού στο Οχάιο των ΗΠΑ, το οποίο καταγράφει καρέ καρέ τη στιγμή που ένας κατηγορούμενος για κλοπή επιχείρησε να πυροβολήσει αστυνομικό εξ επαφής μέσα σε κατάστημα Walmart, με τη ζωή του αστυνομικού να σώζεται μόνο επειδή το όπλο φέρεται να παρουσίασε εμπλοκή.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε Walmart στο Κάντον του Οχάιο, όταν ο 21χρονος Σέιν Νιούμαν και η 23χρονη Καταρίνα Τζέφρι συνελήφθησαν να προσπαθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, να αποχωρήσουν από το κατάστημα με προϊόντα για τα οποία δεν είχαν πληρώσει.

Η ασφάλεια του Walmart ειδοποίησε τις Αρχές και, όταν έφτασε ο αστυνομικός, οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σε έναν ειδικό χώρο του καταστήματος, όπου η κατάσταση πήρε δραματική τροπή.

Σύμφωνα με το βίντεο από την κάμερα σώματος, το οποίο είχε τοποθετηθεί πάνω σε τραπέζι στο γραφείο, η αρχική συνομιλία εξελίχθηκε ήρεμα. Όταν ο αστυνομικός ρώτησε τον Νιούμαν αν είχε επάνω του κάτι που θα έπρεπε να γνωρίζουν οι Αρχές, εκείνος απάντησε ότι είχε μόνο το κινητό του τηλέφωνο, πριν παραδώσει οικειοθελώς ένα δοχείο με ναρκωτικά, όπως μετέδωσε το Fox 8.

Στο ίδιο βίντεο, η Τζέφρι ακούγεται να ρωτά αν πρόκειται να οδηγηθούν στη φυλακή, με τον αστυνομικό να της απαντά: «Όχι, εκτός αν συμβεί κάτι τρελό». Οι δύο ύποπτοι φαίνονται να κάθονται σε έναν καναπέ, ενώ ο Νιούμαν λέει σε υπάλληλο του καταστήματος: «Της είπα να μην κλέψει».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Νιούμαν βάζει αργά το χέρι στο σακίδιό του και ξαφνικά βγάζει ένα όπλο, σημαδεύοντας τον αστυνομικό που στεκόταν λίγα βήματα μακριά.

HEART-STOPPING MOMENT: A suspected shoplifter allegedly pulled a gun on a police officer inside an Ohio Walmart. Shane Newman, 21, has reportedly been charged with attempted murder and felonious assault on a police officer, court records show. pic.twitter.com/j3TTnAwuob — Fox News (@FoxNews) December 21, 2025



«Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι!» ουρλιάζει η Τζέφρι.

Τη στιγμή που ο αστυνομικός φωνάζει «Ε, εσύ!», ο φύλακας του καταστήματος ορμά πάνω στον Νιούμαν και καταφέρνει να του αποσπάσει το όπλο, ενώ ο αστυνομικός βγάζει το δικό του όπλο και εργαζόμενοι του Walmart ρίχνουν τον ύποπτο στο έδαφος για να του περάσουν χειροπέδες. Η Τζέφρι φαίνεται να τρέχει στην άλλη πλευρά του γραφείου.

Κανένας πυροβολισμός δεν έπεσε, αν και, σύμφωνα με τον αστυνομικό, ο Νιούμαν προσπάθησε να πυροβολήσει.

Περιγράφοντας το περιστατικό στον προϊστάμενό του, ο αστυνομικός είπε ότι ο Νιούμαν «βγάζει το όπλο, το στρέφει στο κεφάλι μου και τραβά τη σκανδάλη. Δεν εκπυρσοκροτεί».

Αργότερα ενημέρωσε τους υπεύθυνους του Walmart ότι, λίγα μόλις λεπτά πριν εμφανιστεί το όπλο, είχε διαπιστώσει πως ο Νιούμαν καταζητούνταν με ενεργό ένταλμα σύλληψης και θεωρούνταν «οπλισμένος και επικίνδυνος», σύμφωνα με το Fox 8.

Ο αστυνομικός ανέφερε επίσης ότι θα είχε πυροβολήσει, αλλά φοβήθηκε ότι θα τραυμάτιζε υπάλληλο του καταστήματος, ενώ παραδέχθηκε πως κατά τον έλεγχο δεν εντόπισε το όπλο που είχε επάνω του ο ύποπτος.

Ο Σέιν Νιούμαν αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά επίθεση σε όργανο της τάξης, ληστεία και κατοχή ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι, λόγω του προηγούμενου ποινικού του μητρώου, κατηγορείται επίσης για παράνομη κατοχή όπλου. Κρατείται στη φυλακή της κομητείας Σταρκ με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η Καταρίνα Τζέφρι φέρεται να είχε επάνω της δύο φυσίγγια 9 χιλιοστών και κατηγορείται για συνέργεια σε ληστεία και για παράνομη κατοχή όπλων λόγω της κατοχής των πυρομαχικών.