Παρασκευή Κερασιώτη: Γέννησε η πρώην παίκτρια του GNTM – Οι φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Παρασκευή Κερασιώτη

Το πρώτο της παιδί έφερε στον κόσμο η Παρασκευή Κερασιώτη, που έγινε γνωστή μέσα από το GNTM. Τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφος της, Κωνσταντίνος Ανδρώνης, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Την χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η ίδια, σήμερα το μεσημέρι, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της στο μαιευτήριο.

«Δεν υπάρχουν λέξεις να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία. Πόσο ευλογημένη νιώθω πόσο ευχαριστώ το θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο» έγραψε η Παρασκευή Κερασιώτη.

